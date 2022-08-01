«فرحان» يواجه التحدي في «داكس» بكأس الوثبة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مضمار داكس الفرنسي، عصر اليوم، كأس الوثبة ستاليونز ـ بري داهمان للخيول عمر ثلاث سنوات، لمسافة 2300 متر، البالغ جائزته 18 ألف يورو، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق 10 من نخبة الخيول الناشئة، أبرزها المهر «فرحان» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة اورتيز مندزابل، المنحدر من نسل «رباح دو كارير»، والذي يواجه التحدي من الخيول الطامحة لتحقيق الفوز.

ويمثل خيول الإمارات أيضاً «صفوان» لياس لإدارة السباقات، بإشراف دي موريسون، وقيادة إيملين ريفولت، الذي ينحدر من نسل «رازق»، و«هاكا دو سوليل» لهلال العلوي، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، الذي ينحدر من نسل «منجز».

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز