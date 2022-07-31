فرسان الإمارات.. يستعدون لمونديال القدرة

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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يواصل فرسان الإمارات تحضيراتهم للاستحقاقات الدولية المقبلة، وأبرزها بطولة العالم للقدرة المفتوحة لمسافة 160 كلم، المقرر إقامتها في إيطاليا شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى مونديال الخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات.

وشهدت الأيام الماضية مشاركة فرسان الإمارات في مجموعة من السباقات الدولية التأهيلية مختلفة التصنيف والمسافات في جمهورية إستونيا، والتي يهدف فرساننا من خلالها إلى إنهاء كل متطلبات التأهيل والمشاركة في البطولات العالمية.

ثلاثية ذهبية

ويسعى فرسان الإمارات إلى استثمار المشاركة الخارجية في أوروبا من أجل تكرار الإنجازات العالمية السابقة، لعل آخرها تتويج أبناء الدولة بالثلاثية الذهبية في العام الماضي، عندما احتكر فرسان الإمارات أهم 3 بطولات، في مقدمتها بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم بواسطة الفارس سالم ملهوف الكتبي على صهوة الفرس «هالة»، وحل وصيفاً الفارس منصور سعيد محمد الفارسي على صهوة الجواد «بيرمان آيا» في البطولة التي احتضنتها مدينة بيزا في إقليم توسكانا بإيطاليا.

وواصل فرسان الإمارات التألق في مونديال الشباب والناشئين للقدرة في مدينة إرميلو في مملكة هولندا لمسافة 120 كلم، حيث دخل الفارس سعيد سالم عتيق المهيري التاريخ من أوسع أبوابه بعد فوزه بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي على صهوة البطلة «هالة» التي خطفت الأضواء العام الماضي بعد تسجيل اسمها في قائمة الأبطال في غضون أشهر قليلة، فيما نال الفارس عبدالله علي محمد العامري الميدالية الفضية بعد إحرازه المركز الثاني والوصافة على صهوة الجواد «تونكي دي بو بازل» في أول مشاركة مونديالية للعامري.

وبصم فرسان الإمارات على اللقب الثالث بعد مرور نحو أسبوع على بطولة الشباب والناشئين، وذلك بعد أن حقق فارس المنصوري لقب بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات في سردينيا بإيطاليا، فيما نال زميله الفارس خلفان بالجافلة الوصافة في السباق الذي امتد لمسافة 120 كلم، ليختتم فرسان الإمارات مشاركاتهم الخارجية في العام الماضي بكل تميز وجدارة.

شكر وعرفان

وأشاد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بمشاركة فرسان الإمارات في السباقات الدولية التأهيلية التي أكد فيها فرساننا جاهزيتهم لمواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات لرياضة الإمارات عموماً، ورياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص، متوجهاً بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على كل ما تحظى به رياضة الإمارات من دعم كبير من قبل سموهما، ولا سيما رياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل على وجه خاص، ما قاد إلى تحقيق العديد من الإنجازات العالمية في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف العظب أن فريق العمل في نادي دبي للفروسية برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، يحرص على توفير الدعم المطلوب وتذليل الصعوبات التي قد تواجه فرسان الإمارات في مشاركاتهم الخارجية، مؤكداً أن فرسان الإمارات على قدر التحدي والطموح مهما كان حجم التحديات، خاصة وأن الاستعدادات جرت بصورة مبكرة هذا العام من مختلف الإسطبلات الرئيسية، أبرزها إسطبلات M7 وإسطبلات MRM وإسطبلات F3، متمنياً التوفيق والنجاح لفرساننا في مشاركاتهم المقبلة.

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