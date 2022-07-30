المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تم الإعلان عن نفوق نجم جودلفين الأسطوري «سوين» عن عمر ناهز الـ 30 عاماً، عقب مسيرة كبيرة من الإنجازات والانتصارات في عالم سباقات الخيل في التسعينيات من القرن الماضي.

وكانت مسيرة البطل الراحل قد بدأت في فرنسا تحت إشراف المدرب المخضرم أندريه فابر، حقق خلالها عدداً من الألقاب الكبرى هناك، أبرزها «جراند بري دي دوفيل» في العام 1995.

وفي العام 1996 سطع نجم البطل في السباقات البريطانية عندما حقق لقب «كورونيشن كب»، وظفره بلقب «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» مرتين على التوالي في (1997 - 1998) بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بالإضافة إلى تحقيقه لقب «آيرش شامبيون ستيكس» العام 1998 في إيرلندا، ليحال بعدها إلى التقاعد في العام 1999.

ذكريات مميزة



وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «كان نجماً من الطراز الرفيع، ومحترفاً في السباقات، لقد كان من أفضل الخيول التي امتلكتها جودلفين، وكذلك من أفضل الخيول التي شاركت في السباقات».

وأضاف: «لدي عدد من الذكريات التي لا تنسى مع البطل، خصوصاً في سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، أتذكر جيداً قبل السباق بأسبوع أننا كنا واثقين أن البطل سيقدم أداءً جيداً، إلا أنه عندما شارك في الشوط قدم أداءً أكثر من رائع، لقد كان فعلاً يوماً مميزاً».

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