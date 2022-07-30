«تراولرمان» لجودلفين يتألق في ختام «جلوريوس جودوود»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في ختام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار «جودوود» بإنجلترا اليوم، إذ ظفر «تراولرمان» بلقب الشوط الثالث لمسافة 2800 متر بقيادة الفارس بينوا دي لا سايت وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 3.00.85 دقائق وبفارق طول عن «باجو دور» بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كريس وول.

وجاء في المركز الثالث «يوكن جلين» بقيادة الفارس بول مولرينان وإشراف المدرب جيم جولدي.

ليلي لانغتري

وفي باقي أشواط الأمسية، اقتنصت «سي لا روسا» لقب الشوط الرابع الرئيس «ليلي لانغتري ستيكس» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية» المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلة زمنا قدره 3.00.58 دقائق وبفارق طول عن «أربن أرتست» بقيادة الفارس جايسون هارت وإشراف المدرب هيو موريسون.

وحلت ثالثاً «إميلي ديكنسون» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

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