جولة ساخنة لكأس الوثبة في «ارابهو بارك» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مضمار ارابهو بارك غداً، جولة ساخنة من كأس الوثبة ستاليونز على الساحة الأمريكية، حيث تجتمع 9 خيول من نجوم السرعة، للتنافس في السباق البالغ طوله 1005 أمتار، على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار.

وتتصدر الترشيحات المهرة «دريم» لتيري وسولتاو ايتون، وبإشراف المدرب تيري ايتون وقيادة ادريان راموس، والتي حققت الفوز مرة والمركز الثاني ثلاث مرات، والثالث مرة، من إجمالي 7 مشاركات وتحمل أعلى تصنيف وقدره 128.

وتنافس على اللقب المهرة «سويت وان» لإليزابيث بورج، وبإشراف أبل بورج، وقيادة دانيال اكويلار، الفائزة ثلاث مرات من إجمالي 5 مشاركات، والمهر «جودي مان» لجيليس وجوزيف بيتي، وبقيادة ان هار، و«بريد لاين» لمارك كلو، وقيادة اتش هريرا، والمهر «وما سموك سنجل» لمايكل جوميز، وقيادة دي مارتن وجميع هذه الخيول تحمل تصنيف 125.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

ومن ناحية أخرى أكد المهر «إدالبار» لاكيوري جوليس أواكي، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس ايملين ريفولت، حسن ترشيحه ليتوج بجدارة بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز ـ بري بوركياي «قوائم»، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ جائزته 20 ألف يورو، والذي أقيم الجمعة، بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، برعاية النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ولم يترك «إدالبار» أي شاردة أو واردة ليتصدر السباق منذ فتح بوابات الانطلاق، وظل متمسكاً بها ليتفوق في نهاية الأمر بفارق طولين عن «إيلي دو بون» لسيرجيو رافائيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، ومسجلاً زمناً وقدره 1:42:40 دقيقة في السباق البالغ طوله 1600 متر، فيما جاء ثالثاً «جيبولي دو جورا» لجاي اوثير، بإشراف اس ار سيمون، وقيادة جاري سانشيز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز