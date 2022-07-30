«ريبلز رومانس» لجودلفين يتألق في رابع أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في رابع أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار «جودوود» بإنجلترا يوم أمس، إذ اقتنص «ريبلز رومانس» لقب الشوط الخامس «جلوريوس ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.34.89 دقيقة وبفارق طول عن «كيماري» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «فانسي مان» بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

كينج جورج

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفر «خادم» بلقب الشوط الرابع الرئيس «كينج جورج ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب تشارلز هيلز، مسجلاً زمناً قدره 56.46 ثانية وبفارق رقبة عن «راسل» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

وحل ثالثاً «كاتورا» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب كليف كوكس.

اليوم الختامي

وتتجه الأنظار اليوم نحو الشوط الرابع الرئيس «ليلي لانغتري ستيكس» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية» في ختام المهرجان، والذي سيشهد صراعاً مثيراً بين نخبة المهرات والأفراس تتقدمها «سي لا روزا» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «إميلي ديكنسون» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «يس يس» لـ «جودمونت» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب رالف بيكيت.

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