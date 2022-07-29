صراع مثير على لقب «ليلي لانغتري ستيكس» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يختتم غداً مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي يقام على مضمار «جودوود» بإنجلترا، إذ ستكون الأنظار متجه نحو الشوط الرابع الرئيس «ليلي لانغتري ستيكس» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية»، والذي سيشهد صراعاً مثيراً بين نخبة المهرات والأفراس تتقدمها «سي لا روزا» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «إميلي ديكنسون» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «يس يس» لـ «جودمونت» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب رالف بيكيت.

الشوط الأول



ستكون بداية المشاركات الإماراتية، من الشوط الأول لمسافة 1400 متر بمشاركة 9 خيول أبرزها «لويال توش» لجابر عبدالله بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون، فيما يشهد الشوط الثالث لمسافة 2800 متر مشاركة 14 خيلاً أبرزها «تراولرمان» لجودلفين بقيادة الفارس بينوا دي لا سايت وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «جولدن فليم» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جايسون هارت وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون.

الشوط الخامس



يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، 28 خيلاً أبرزها «سمرقند» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس جايسون واتسون وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، فيما يشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر مشاركة 10 خيول أبرزها «لا سدود» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «سبريت أوف نجورو» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «بوزيتف أمباكت» لمحمد النابودة بقيادة الفارس بينوا دي لا سايت وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

كما يشارك في الشوط السابع والختامي لمسافة 1800 متر، 18 خيلاً أبرزها «فورست فالكون» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس هاري ديفيز وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون، و«رينبو كلورز» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون.

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