ثنائية لجودلفين في ثالث أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حققت خيول جودلفين ثنائية مثيرة في ثالث أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار «جودوود» بإنجلترا يوم أمس، إذ ظفر «نيو لندن» بلقب الشوط الثالث «جوردون ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.33.80 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «دوفيل ليجند»، بقيادة الفارس دانيال مسكوت، وإشراف المدرب جيمس فيرجسون،

وجاء في المركز الثالث «هو يا مال» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب جورج بوقي.

الشوط الأول

وكان «وارن بوينت» قد افتتح انتصارات الإسطبل الأزرق الملكي بتحقيقه لقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.05.15 دقيقة وبفارق رقبة عن «بلو تريل» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «مقدام» لـ«الشقب للسباقات» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

ناسو ستيكس

وفي باقي أشواط الأمسية، اقتنصت المرشحة الأولى «نشوى» لعماد الصقر لقب الشوط الرابع الرئيس «ناسو ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» والمخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلة زمناً قدره 2.05.77 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «أريستيا» بقيادة الفارس شون ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون،

وجاءت في المركز الثالث «ليلك رود» بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب وليام هاجس.

سباق اليوم

ومن جانب آخر، يصل المهرجان إلى محطته الرابعة اليوم، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «كينج جورج ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 11 خيلاً، أبرزها «لازولي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «كاتورا» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب كليف كوكس.

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