كأس الوثبة في مضمار مونت دو مارسان الفرنسي اليوم

المصدر: باريس - البيان

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يستضيف مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز ـ بري بوركياي «قوائم»، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته (20 ألف يورو)، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق نخبة من الخيول، أبرزها «إدالبار» لاكيوري جوليس اواكي، وهو مرشح فوق العادة لنيل اللقب.

ولن يكون صيداً سهلاً «رايسك آوت» لضافي المري، بإشراف المدرب شارل جوردين، وقيادة الفارس انتوني كراستوس، الذي حقق الفوز مرتين على مسافة 1700 متر و2400 متر، ويعد الحصان الأسود في السباق اليوم.

وينافس على اللقب «المويجعي» لعون العيدروس، ، و«صني دو لوب» لحمد علي المرر.

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