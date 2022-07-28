تحدي قوي على لقب «كينج جورج ستيكس» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

يصل مهرجان «جلوريوس جودوود» الذي يقام على مضمار «جودوود» بإنجلترا إلى محطته الرابعة غداً، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «كينج جورج ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «لازولي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «كاتورا» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب كليف كوكس.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (اكتسب «لازولي» مزيداً من الجاهزية عقب مشاركته الأخيرة في آسكوت، وهو جواد يناسب قدراته الطبيعية المنافسة على مسافة 5 فيرلونغ في سباق ترجح فيه كفة خيول السرعة ذوي الخبرة والنضج، ومسافة خمسة فيرلونغ في غودوود تناسب جواداً ذا سرعة طبيعية مثله).

الشوط الثالث

وستكون بداية المشاركات الإماراتية، من الشوط الثالث لمسافة 1600 متر بمشاركة 20 خيلاً أبرزها «نوبل دايناستي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «شاينج بلو» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس بات كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «سليم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «سنجاري» لمحمد جابر بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدربين هاري وروجر شارلتون.

جلوريوس ستيكس

يشهد الشوط الخامس «جلوريوس ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» بمشاركة 9 خيول أبرزها ثلاثي جودلفين «ريبلس رومانس» بقيادة الفارس وليام بيوك، «جلوبال ستورم» بقيادة الفارس جيمس دويل، «كيماري» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وجميعها بإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما سيشهد الشوط مشاركة «ديزرت إنكاونتر» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك، فيما يشارك في الشوط السابع والختامي لمسافة 2200 متر مشاركة 13 خيلاً أبرزها «نايت أوف ليكشري» لجودلفين بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز