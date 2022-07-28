«بعيد» لـ«شادويل».. 9/9

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات ثنائية قوية في ثاني أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار «جودوود» بإنجلترا يوم أمس، إذ اقتنص البطل غير المهزوم «بعيد» لـ«شادويل» لقب الشوط الرابع الرئيس «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 1.37.74 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «مودرن جيمز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاءت في المركز الثالث «الكحول فري» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

وبهذه النتيجة، يكون «بعيد» قد وصل إلى انتصاره الـ 9 بدون هزيمة منذ بداية مشاركته في السباقات، منها 5 ضمن سباقات «الفئة الأولى».

الشوط الأول

وكان «سيكريت ستيت» لجودلفين قد افتتح انتصارات خيول الإمارات في ثاني أيام المهرجان، بتحقيقه لقب الشوط الأول لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.36.54 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «مقصد» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب هيو موريسون.

وحل ثالثاً «إينفيرنيس» بقيادة الفارس س سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

الشوط الثاني

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفرت «أوسكولا» بلقب الشوط الثاني «أوك تري ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جورج بوقي مسجلة زمناً قدره 1.25.64 دقيقة وبفارق رأس عن «إنترناشيونال آنجل» بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدربة جين تشابل هيام. وجاءت في المركز الثالث «سمهرم» لـ «الشقب للسباقات» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب فرانسيس هنري جرافارد.

الشوط الثالث

اقتنصت «تريليوم» لقب الشوط الثالث «ماركيل موليكومب» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 56.68 ثانية وبفارق طول وربع الطول «روكيت رودني» لـ «فيكتوريوس للسباقات» بقيادة الفارس دانيال مسكوت وإشراف المدرب جورج سكوت.

وحل ثالثاً «والبانك» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب ديفيد لوغنان.

إثارة مرتقبة

تتواصل الإثارة والقوة اليوم في ثالث أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي يقام على مضمار «جودوود» بإنجلترا، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «ناسو ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» والمخصص للمهرات والأفراس، إذ تتقدم الخيول المشاركة المرشحة الأولى وبطلة «الأوكس الفرنسي» «نشوى» لعماد الصقر بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وتمثل الإمارات في هذا الشوط «فونتين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب كيفن ريان.

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