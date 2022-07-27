«نشوى» تتطلع إلى التألق في «ناسو ستيكس» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتواصل الإثارة والقوة غداً في ثالث أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي يقام على مضمار «جودوود» بإنجلترا، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «ناسو ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» والمخصص للمهرات والأفراس، إذ تتقدم الخيول المشاركة المرشحة الأولى وبطلة «الأوكس الفرنسي» «نشوى» لعماد الصقر بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وتمثل الإمارات في هذا الشوط «فونتين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب كيفن ريان.

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركات الإماراتية من الشوط الأول لمسافة 2000 متر بمشاركة 13 خيلاً أبرزها ثلاثي جودلفين «وارن بوينت» بقيادة الفارس وليام بيوك، «بلو تريل» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، و«ناتشورال وورلد» بقيادة الفارس جيمس دويل.

كما سيشهد الشوط مشاركة «ونيس» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز، «أساسي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، «كورت أوف سشين» لـ«رباح للسباقات» بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

جوردون ستيكس

يشارك في الشوط الثالث «جوردون ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» 10 خيول أبرزها «نيو لندن» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ويست ويند بلوز» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

وقال المدرب شارلي آبلبي: («نيو لندن» يحظى بتقدير بالغ منا، وشعرت بارتياح من أدائه في آخر مشاركة في «جولاي كورس» بـ«نيوماركت»، وخرج من ذلك السباق في جاهزية عالية، وأنا واثق من أنه سيكون أكثر ارتياحاً للعودة إلى سباقات الفئات وأن وجوده سيكون محسوساً من بين المنافسين).

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، مشاركة 13 خيلاً أبرزها «فار شوت» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، فيما تشارك في الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر، 18 مهرة أبرزها «أورينتال دانسر» لسعيد منانة بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

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