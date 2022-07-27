ثلاثية لخيول الإمارات في افتتاح مهرجان «جلوريوس جودوود»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات ثلاثية قوية في اليوم الأول لمهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار«جودوود» بإنجلترا، يوم أمس، إذ كانت بداية الانتصارات عبر «فورست فالكون» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ظفر بلقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 2.05.31 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «بريليانت لايت» لجودلفين، بقيادة الفارس دانيال تودهوب، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وجاء في المركز الثالث «مكتسب» بقيادة الفارس كالوم شيبرد وإشراف المدرب وليام نايت.

فينتاج ستيكس

أضاف «مربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الفوز الثاني لخيول الإمارات بتحقيقه لقب الشوط الثاني «فينتاج ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي فيلوز، مسجلاً زمناً قدره 1.26.46 دقيقة، وبفارق نصف طول «هولواي بوي» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب كارل بورك، وحل ثالثاً «مستيريس نايت» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السادس

اختتم «مسشيف ماجيك» لجودلفين انتصارات خيول الإمارات، باقتناصه لقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.11.08 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «سوبريم كينغ» لسعيد منانه، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

وجاء في المركز الثالث «ياكوليف» بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدربين بول وأوليفر كول.

جودوود كب

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفر المرشح الأول «كيبريوس» بلقب الشوط الرابع الرئيس «جودوود كب ستيكس» لمسافة 3200 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 3.26.84 دقيقة وبفارق رقبة عن «ستراديفيرياس»، بقيادة الفارس أندريا اتزيني، وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن،

وحل ثالثاً «تروشان»، بقيادة الفارسة هولي دويل، وإشراف المدرب آلان كينغ.

صراع مثير

وتتواصل اليوم سباقات اليوم الثاني للمهرجان، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي سيشهد صراعاً مثيراً على اللقب، بمشاركة 7 خيول، أبرزها بطل «2000 جينيز الإماراتي - الفرنسي» «مودرن جيمز» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، والبطل غير المهزوم «بعيد» لـ«شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

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