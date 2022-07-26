صراع مثير على لقب «ساسكس ستيكس» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتواصل غداً ثاني أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي يقام على مضمار «جودوود» بإنجلترا، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» الذي سيشهد صراعاً مثيراً على اللقب بمشاركة 7 خيول أبرزها بطل «2000 جينيز الإماراتي - الفرنسي» «مودرن جيمز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، والبطل غير المهزوم «بعيد» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (سوف تناسب «مودرن جيمز» العودة إلى مسافة الميل، وستكون الأرضية السريعة التي تعتبر مثالية بالنسبة له في مصلحته أيضاً، وهو جواد مميز من الطراز الرفيع، حيث سجل الفوز في عدة سباقات من الفئة الأولى، ولن يشكل المسار الحاد في «جودوود» أي مشكلة عندما تتذكر كيف تعامل مع مضمار «ديل مار»، وأتوقع أن يقدم أداءً مشرفاً).

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركات الإماراتية من الشوط الأول لمسافة 2400 متر، بمشاركة 13 خيلاً، أبرزها «سيكريت ستيت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «لومنس لايت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدربين شارلي و مارك جونستون، «مندوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

اوك تري

يشهد الشوط الثاني «اوك تري ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 17 مهرة أبرزها «سوفت ويسبر» لجودلفين بقيادة الفارس ماركو جياني وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «الليالي» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

وقال المدرب سعيد بن سرور: (مرة أخرى قدمت «سوفت ويسبر» أداءً طيباً في آخر مشاركة لها في شيلمسفورد سيتي وهذا أيضاً يبدو سباقاً جيداً بالنسبة لها، وماركو جياني يتعامل بشكل جيد مع المهرة ومضت تحضيراتها بشكل جيد استعداداً لهذا السباق).

الشوط الختامي

يشارك في الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر، 19 خيلاً أبرزها «وايلد ليون» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «ستنج بيوتي» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «ذا أتورني» لزياد كلداري بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

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