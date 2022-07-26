«زامير» بطل كأس الوثبة في مضمار تاجلياكوزو الإيطالي

المصدر: روما - البيان

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توج المهر «زامير» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة ماركو مونتريسو، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز بريميوم لمسافة 1350 متراً، البالغة جائزته 10.120 يورو، برعاية «النسخة الـ 14» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم أول من أمس بمضمار تاجلياكوزو الإيطالي.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وهو حدث دولي مهم يجري تنظيمه في العديد من البلدان، وذلك بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

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ومن جهة أخري يواصل المهرجان رحلاته المكوكية حيث ينطلق اليوم، كأس الوثبة ستاليونز ـ بنجالي دالبريه، لمسافة 2100 متر، بمضمار داكس الفرنسي، بمشاركة 12 مهرة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 18 ألف يورو.وأبرز الخيول التي تنافس على اللقب المهرة «أسماء» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة اورتيز مندزابل، وتنحدر المهرة من نسل «جنرال» والفرس «فزه».

وتنافس على اللقب أيضاً نخبة من المهرات، تتقدمها: نوار، نزوا، ليدي مرتجز، جلبينا دو بوزلس، ناديا دو لوب، نور عزاز، سمراء الشاهنية، الأبية، جولي دو فاوست، وشاكرة فاتالا.

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