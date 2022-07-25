خيول الإمارات تخوض تحدي اليوم الأول لـ «جلوريوس جودوود»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق اليوم مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي يقام على مضمار«جودوود» بإنجلترا، ويستمر حتى 30 الجاري، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «جودوود كب ستيكس» لمسافة 3200 متر «الفئة الأولى»، وبمشاركة 9 خيول، أبرزهم بطل النسخة الماضية «تروشان»، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آلان كينغ، «ستراديفيرياس»، بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، «كيبريوس»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

ويمثل الإمارات في هذا الشوط، وصيف النسخة الماضية «آوي هي جوس» لخليفة سعيد سليمان، بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركات الإماراتية من الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بمشاركة 18 خيلاً، أبرزهم «بريليانت لايت» لجودلفين، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «فورست فالكون» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون، «ليجند أوف دبي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

فينتاج ستيكس

يشهد الشوط الثاني «فينتاج ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، مشاركة 9 خيول، أبرزهم «مستيريس نايت» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «مربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي فيلوز.

لينوكس ستيكس

يشارك في الشوط الثالث «لينوكس ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، 11 خيلاً، أبرزهم «لا نقاش» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، فيما يشهد الشوط السادس لمسافة 1200 متر، مشاركة 18 خيلاً، أبرزهم «مسشيف ماجيك» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «سوبريم كينغ» لسعيد منانه، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط السابع

تشارك في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، 13 مهرة، أبرزهن «رينبو كلورز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون، «آوت سايد وورلد» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس سيرين فالون وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون.

ويشهد الشوط الثامن الختامي لمسافة 1200 متر، مشاركة 12 مهرة، أبرزهن «قدوة» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، «لوفلي بريز» للدكتور علي رضا، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب هوغو بالمر.

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