«بيلدريفير» يخطف لقب «كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «بيلدريفير» بلقب سباق «كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا اليوم، بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد، وإشراف المدربين وليام موير وكريس جراسيك، مسجلاً زمناً قدره 2.29.49 دقيقة، وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «توركويتر تاسو»، بقيادة الفارس رينيه بيشوليك وإشراف المدرب مارسيل فايس.

وجاء ثالثاً «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

بات أديري

كما شهدت الأمسية، تألق خيول الإمارات، إذ اقتنص «نافال باور» لجودلفين لقب الشوط الخامس «بات أديري ستيكس»، لمسافة 1400 متر «قوائم»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.28.84 دقيقة، وبفارق 6 أطوال ونصف الطول عن «ويتنغ أول نايت»، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ريتشارد سبنسر.

وحل في المركز الثالث «ماسكاربون»، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

برينسس مارغريت

حققت «ليزو» لقب الشوط الأول «برينسس مارغريت كينلاند ستيكس»، لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، المخصص للمهرات، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلة زمناً قدره 1.14.07 دقيقة، وبفارق طول عن «كينتا»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جورج بوقي.

وجاءت ثالثاً «بريج»، بقيادة الفارس جايسون هارت وإشراف المدرب جون كوين.

فالينت ستيكس

ظفرت «جامبلي» بلقب الشوط الثاني «لونجين فالينت ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربين هاري وروجر شارلتون، مسجلة زمناً قدره 1.42.32 دقيقة، وبفارق أنف عن «أوسكولا»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جورج بوقي.

وحلت في المركز الثالث «نوفيمبا»، بقيادة الفارس رينيه بيشوليك وإشراف المدرب بيتر شيرجن.

الشوط الثالث

اقتنص «فريش» لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب جيمس فانشو، مسجلاً زمناً قدره 1.27.90 دقيقة، وبفارق رأس عن «بلس هم»، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

وجاء ثالثاً «دارك شفت»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلز هيلز.

الشوط السادس

حقق «تيمبوس» لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.43.00 دقيقة، وبفارق طولين ونصف الطول، عن «تكارب باي»، بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

وحلت في المركز الثالث «راندوم هارفيست»، بقيادة الفارسة صفي أوزبورن وإشراف المدرب إد ووكر.

الشوط السابع

ظفر «كول مي غينغر»، بلقب الشوط السابع الختامي لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارسة إيمي وو وإشراف المدرب جيم جولدي، مسجلاً زمناً قدره 1.00.31 دقيقة، وبفارق طول عن «كينغ أوف ستارز»، بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

وجاء ثالثاً «لايف إن ذا مومنت»، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آدم ويست.

يورك ستيكس

ومن جانب آخر، اقتنص «سير بوسكر»، لقب سباق «يورك ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية»، الذي أقيم على مضمار «يورك» بإنجلترا، بقيادة الفارس بن كيرتس وإشراف المدرب وليام نايت، مسجلاً زمناً قدره 2.11.88 دقيقة، وبفارق أنف عن «دبي أونر» لمحمد بالعبيدة، بقيادة الفارس ستيفي دونوهو وإشراف المدرب وليام هاجس.

وحل في المركز الثالث «دبي فيوتشر» لجودلفين، بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

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