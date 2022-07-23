«مربط دبي» يتألق في «ستروهن الدولية»

المصدر: ستروهن - البيان

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تألق مربط دبي للخيول العربية في بطولة ستروهن الدولية لجمال الخيل العربية المصنفة بالمستوى (ب) على سلم مستويات البطولات العالمية المعتمدة من المنظمة الدولية إيكاهو، والتي اختتمت فعالياتها نهاية الأسبوع في مدينة ستروهن الألمانية بمشاركة مرابط عالمية قوية.

وتمكنت بطلة أبوظبي الدولية ودبي للجواد العربي المهرة الفاتنة «دي جهراء» وهي من نسل الفحل العالمي «إكسكاليبور إي إيه» والفرس «دي جواهر» من إحراز الميدالية الذهبية في بطولة المهرات، كما تمكن المهر الجميل «دي راسل» وهو من الفحل أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» والفرس الولود «ليدي فيرونيكا» من نيل الميدالية الفضية مؤكداً مكانته التنافسية الخاصة ومواصلة قوته الجمالية العالمية، ثم عزز المهر «دي فارع» وهو من الفحل «إكسكاليبور» والفرس «إيلي فلامينكا» حصيلة مربط دبي بانتزاع الميدالية البرونزية خلف رفيقه «دي راسل»، كما تمكن إنتاج مربط دبي من تسجيل بصمته الإنتاجية لصالح المرابط العالمية عندما أحرزت الفرس «دي نواصي» وهي من الفحل العالمي «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي نوال» الميدالية الفضية في بطولة الأفراس التي نالها مربط دانوبيوس الأوروبي للخيول العربية، والتي نالت لقب أفضل حركة فرس في البطولة.

سجل ذهبي

ويكمل مربط دبي سجلاً ذهبياً في بطولة ستروهن، حيث تمكن العام الماضي من إحراز ذهبيتين مع كل من المهر العالمي«دي شرط» وهو من الفحل «إكسكليبور» والفرس «دي شيهانة» بنت البطلة العالمية «دي شهلا» بنت البطلة العالمية أسطورة الإنجاز والإنتاج «إف تي شيلا»، في بطولة المهور بعمر السنة،، وعززت المهرة «دي فنانة» وهي من الفحل «إكسكاليبور إي إي» والفرس «إيلي فلامينكا» رصيد مربط دبي بإحرازها الميدالية الذهبية الثانية في بطولة المهرات.

وفي نسخة عام 2020 من البطولة تألق إنتاج مربط دبي بقيادة فحل الإنتاج العالمي الأيقونة «إف إيه إل رشيم» والذي أحرز إنتاجه عدداً من المراكز الذهبية، بحصيلة ثلاث ميداليات ذهبية، واحدة من نصيب مربط دانبيوس من رومانيا مع الفلو رشيد دي إيه، واثنتان من نصيب مربط أبها من دولة الكويت مع كل من المهرة دي رفا والفحل دي كحيل من الفرس دي مودة، إضافة إلى فضية من نصيب مربط دبي مع المهرة دي عجيبة من الفرس العالمية دي عجايب، ليؤكد المربط مكانته القيادية، ويسجل بصمته الإنتاجية.

سجل

وكان مربط دبي قد سجل مع إنتاج الفحل إف إيه إل رشيم تألقاً عالياً في نسخة ستروهن 2019، عندما أكد قوته النوعية بنيله ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، في تميز لم يسبقه إليه غيره في تاريخ البطولة، وشملت كوكبة إنتاج الفحل «رشيم» المهر الذهبي بطل بطولة دبي الدولية «دي شيماز»، والمهرة الذهبية «دي شعلة» المملوكة للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والمهر دي إبن رشيم المملوك لمربط جي إيه إريبيان اليوناني، والمهرة دي سينية صاحبة لقب أفضل حركة خيل بين المهرات المتنافسة، ثم الفرس دي خطافة المملوكة لمربط الجواهر.

محطة مهمة

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المدير العام المشرف العام لمربط دبي عن سعادته بحصيلة مشاركة المربط في بطولة ستروهن واصفاً مستواها التنافسي بعلو منسوبه من الجودة. وقال:«بطولة ستروهن محطة من المحطات التي نحرص على المشاركة فيها خلال كل المواسم الخارجية، لما تتمتع به من تنافس بين المرابط الدولية النشيطة. وقد حققنا الهدف من المشاركة ونلنا حصيلة طيبة من الألقاب التي تعزز مكانة إنتاجنا المحلي عالمياً».

وأشاد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي بحصيلة مشاركة المربط في البطولة، وقال:«كانت منافسات البطولة جاءت مثيرة بسبب مستوى الجودة التي تمتعت بها الخيول المتنافسة. وكالعادة كان لخيولنا بصمتها التي دأب المربط على تسجيلها في ستروهن الدولية. ولا يزال أمامنا عدد من البطولات الدولية حتى نهاية العام ونستعد لها بمجموعة من أجمل إنتاجنا الذي سيسطر إنجازات عالمية جديدة».

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