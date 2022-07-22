صراع مثير على لقب «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية عصر الغد، نحو مضمار «آسكوت» العريق بانجلترا، حيث ينطلق سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 6 خيول أبرزها بطل «الديربي الإيرلندي» «ويست أوفر» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس كولين كين وإشراف المدرب رالف بيكيت، «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، «إميلي أبجون» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، «توركويتر تاسو» بقيادة الفارس رينيه بيشوليك وإشراف المدرب مارسيل فايس، «بروم» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «بيلدريفير» بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدربين وليام موير وكريس جراسيك.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «برينسس مارجريت كينلاند ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بمشاركة 9 مهرات، أبرزها «جلينلوريل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب كيفن ريان، فيما يشهد الشوط الثاني «لونجين فالينت ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات و الأفراس، مشاركة «زنبق» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر 22 خيلاً، أبرزها «كينج زين» لجابر عبد الله بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين هاري وروجر شارلتون، فيما يشهد الشوط الخامس «بات اديري ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم» مشاركة 5 خيول أبرزها «نافال باور» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي ابلبي: (أنا في غاية الارتياح من حالة «نافال باور» الراهنة، وتطور مستواه بصورة طيبة في كلتا مشاركتيه، هذا السباق هو الخيار المنطقي بشأن مشاركته المقبلة ومن المحتمل أن ينافس على مسافة أطول في وقت لاحق من الموسم، وهذا قد يناسبه بشكل أفضل).

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر مشاركة 10 خيول أبرزها «دبي ميراج» لجودلفين بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

يورك ستيكس

ومن جانب آخر، تشارك خيول الإمارات في سباق «يورك ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية» الذي سيقام على مضمار «يورك» بانجلترا، يتقدمها «دبي فيوتشر» لجودلفين بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «دبي أونر» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس ستيفي دونوهو وإشراف المدرب وليام هاجس.

وقال المدرب سعيد بن سرور: ( سطر «دبي فيوتشر» فوزاً رائعاً في «رويال آسكوت» وأشعر بالارتياح بحالته ومستواه منذ تلك المشاركة، وهذه نقلة كبيرة في المستوى، ولكن تناسبه مسافة الميل وربع الميل ومضت تحضيراته بشكل جيد في الاسطبل).

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