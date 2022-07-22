علي الجهوري يتصدر «صيفية الشارقة» لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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تصدر الفارس علي الجهوري من إسطبلات الوثبة بالجواد «سناب جاك» الشوط الخامس والرئيسي، والمخصص لفرسان الفئة الوسطى ضد الزمن بارتفاع حواجز 120 سم في ختام منافسات البطولة الصيفية التدريبية الخامسة لقفز الحواجز والتي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، محققاً زمناً وقدره 55.69 ثانية، وحل بالمركز الثاني محمد الزبيبي من نادي الشارقة بالجواد «كالوب»،وذهب المركز الثالث للفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم من مركز الإمارات للفروسية على صهوة جواده «كازنوفا دي إكس بي» وعاد الفارس علي الجهوري لينال المركز الرابع على صهوة جواده «ألتاكيا دو فورت».

شهد المنافسات سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

شارك 221 فارساً وفارسة في البطولة مثلوا فرسان مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق ونادي دبي للبولو والفروسية ونادي عجمان للفروسية وإسطبلات الصافنات ونادي مندرة للفروسية ونادي جبل علي للفروسية ونادي فروسية ونادي أبوظبي للفروسية ونادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي ونادي الفرسان وإسطبلات امبشن وإسطبلات فروسية والعديد من الأندية والإسطبلات في الدولة.

وجاء الشوط الأول بمجموع 8 حواجز مخصصة لخيول البوني والفرسان المبتدئين في مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق بارتفاع حواجز أقصاه 40 سم بمشاركة 20 فارساً أنهى منهم المسار من دون أخطاء 19 فارساً.

وخصص الشوط الثاني وهو شوط مع الزمن للفرسان المبتدئين في مدرسة التدريب بمجموع 8 حواجز وبارتفاع 60 سم بمشاركة 43 فارساً وفارسة أنهى منهم المسار من دون أخطاء 23 فارساً وفارسة.

أما الشوط الثالث فخصص للفرسان المبتدئين بارتفاع حواجز بلغ 80 سم وبمجموع 10 حواجز في المسار تنافس في هذا الشوط 48 فارساً أنهى منهم المسار من دون أخطاء 21 فارساً وفارسة.

وتم تخصيص الشوط الرابع للفئة الصغرى بمجموع 12 حاجزاً وبارتفاع حواجز 110 سم تنافس الفرسان خلاله 76 فارساً وفارسة أنهى منهم المسار من دون أخطاء 19 فارساً.

ويحتضن نادي الشارقة للفروسية والسباق خلال الموسم الصيفي 10 منافسات تدريبية في الصالة المغطاة بالنادي أنهى منها النادي خمس منافسات فيما تقام البطولة التدريبية الصيفية السادسة في 30 الجاري والبطولة التدريبية الصيفية السابعة في 6 أغسطس المقبل تعقبها البطولة التدريبية الصيفية الثامنة في 20 أغسطس ثم البطولة التدريبية الصيفية التاسعة في 3 سبتمبر المقبل، وتختتم المنافسات بالبطولة التدريبية الصيفية العاشرة 17 سبتمبر المقبل.

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