نادي دبي لسباق الخيل يعلن إطلاق مجموعة من الأصول والأعمال الفنية الرقمية عبر تقنية "البلوك تشين"

المصدر: البيان

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن مشروع لإطلاق مجموعة من الأصول والأعمال الفنية الرقمية على هيئة رموز غير القابلة للاستبدال (NFT) عبر تقنية "البلوك تشين" والتي من شأنها توفير مجموعة واسعة من المزايا والعروض في العالمين الافتراضي والحقيقي لمن يقتني هذه الأعمال الفنية الرقمية المحدودة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في مجال سباقات الخيل على مستوى العالم.

ويأتي إطلاق المشروع انسجاماً مع نهج دبي في ريادة عالم الأصول الرقمية وترجمةً لسعيها لتشجيع المؤسسات على اقتحام هذا العالم الجديد الحافل بالفرص، إذ يعد المشروع خطوة مهمة في مجال التقنيات الرقمية والاتجاهات الأحدث في عالم الأعمال، ويمثل توجهاً ريادياً لدبي في مجال صناعة سباقات الخيل عالمياً.

ويعكس المشروع مواكبة دبي الحثيثة للتطور التكنولوجي العالمي وحرصها على أن يكون لها دور مؤثر في صُنع مستقبله، إذ يأتي الإعلان عن المشروع عقب فترة وجيزة من إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للإشراف على كافة التطورات التكنولوجية المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي، وبعد أيام من إطلاق سمو ولي عهد دبي "استراتيجية دبي للميتافيرس"، وإعلان سموه تنظيم "ملتقى دبي للميتافيرس" في شهر سبتمبر المقبل.

وتعليقاً على إطلاق مجموعة من الأصول والأعمال الفنية الرقمية لأول مرة على مستوى العالم في هذا المضمار الرياضي، قال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: "في ضوء الطموحات الكبيرة التي رسمتها القيادة الرشيدة للمستقبل، تواصل دبي دعم الابتكار في مختلف صوره وأشكاله، واليوم نفخر أن نكون رواداً في إطلاق الأصول الرقمية الافتراضية في عالم سباقات الخيل، ما يوفر لجمهورنا الوفي تجربة جديدة كلياً من خلال استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال والتي يمكن الاستفادة منها في العالمين الحقيقي والافتراضي".

وأضاف: "هذه هي المبادرة الأولى من نوعها في هذه الصناعة من ناحية الاستخدامات في العالم الافتراضي و الحقيقي ولدينا المزيد الذي سنعلن عنه خلال الموسم المقبل، انطلاقا من سعينا المستمر في تطوير مجال سباقات الخيل الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من ثقافة دولة الإمارات وموروثها الرياضي والاجتماعي، وهو المجال الذي توليه دبي اهتماماً كبيراً يتضح من خلال ما تقدمه للعالم من مبادرات نوعية تدعم رياضات الخيل وتعزز من مكانتها، في حين تزاوج دبي اليوم بين تاريخها العريق في مجال سباقات الخيل مع طموحاتها الكبيرة أن تكون مشاركة في صنع المستقبل ورائدة من رواد تقنياته المتقدمة".

يُشار إلى أن الرموز غير القابلة للاستبدال عبارة عن رموز رقمية فريدة تمثل أصولاً رقمية يتم تأمينها وتخزينها بتقنية "بلوك تشين" (Blockchain)، علماً أنه لا يمكن استبدال رمز بآخر أو تقسيم الرمز إلى أجزاء أصغر بعد العرض، حيث ساهمت هذه التقنية في الارتقاء بمفهوم ملكية الأصول إلى مستوى مختلف تماماً، وهناك الكثير من المستخدمين الذين أصبحوا الآن يملكون أصولاً رقمية افتراضية تتراوح بين الأعمال الفنية ومقاطع الفيديو الموسيقية إلى الرسومات التي تم اقتناؤها باستخدام العملات المشفرة (Crypto Currency) عبر الإنترنت.

وسيتم إطلاق مشروع الأصول والأعمال الفنية الرقمية خلال الموسم المقبل تزامناً مع موسم السباقات في مضمار ميدان الذي سيبدأ في الرابع من نوفمبر 2022 حيث سيتم توزيع الأعمال الفنية الرقمية إلى 3 فئات، الأولى مجموعة فخرية والباقي سيكون متاحاً عبر الإنترنت.

وسيُطلق على المجموعة الأولى من الأعمال الفنية الرقمية اسم دبي سبرينترز (Dubai Sprinters) وسوف تصحبها عدة عروض مثيرة مرتبطة بمزايا يتم الاستفادة منها في العالمين الحقيقي والافتراضي فضلاً عن الكشف عن مشروع جديد للميتافيرس يعتزم منظمو كأس دبي العالمي الكشف عنه قريباً.

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