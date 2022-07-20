كأس الوثبة ستاليونز في «ساوثويل» اليوم

المصدر: لندن - البيان

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يستضيف مضمار ساوثويل الإنجليزي اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ ستيكس المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 2400 متر، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وأعلنت منظمة السباق العربية أن الخيول التسعة المشاركة قد تم اعتمادها في بطولة كأس الوثبة للفحول (0 - 55)، وكان من المقرر أصلاً إجراء السباق الذي تبلغ قيمته 4.000 جنيه استرليني في مضمار باث، ولكن تم نقله إلى مسار All Weather في ساوثويل بسبب مخاوف بشأن جفاف الأرض خلال موجة الحر في المملكة المتحدة.

وفي أول ظهور له في سباقات التكافؤ، تتجه الأنظار إلى «الغزال» البالغ من العمر أربع سنوات، ويقوده الفارس تشارلي برايس المبتدئ الرائد في سباقات منظمة الخيول العربية، وهو ينتمي إلى إسطبل المدرب فيل كولينجتون.

ويدخل منافساً مرشحاً على اللقب «الجواهر» البالغ من العمر 13 عاماً.

رعاية

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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