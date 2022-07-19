«رسمي الخالدية» يحتفظ بكأس رئيس الدولة للخيول

المصدر: مالمو – البيان

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حافظ الجواد «رسمي الخالدية» على لقب المحطة السويدية وتوج للعام الثاني على التوالي بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في سادس المحطات التي أقيمت أول من أمس في مضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو في مملكة السويد، ضمن أجندة سباقات النسخة التاسعة والعشرين.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات وإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

ويعود الجواد «رسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية-بولندا للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ينحدر البطل المولود في عام 2017 من نسل الفحل العالمي (نايف الخالدية والفرس رجوى الخالدية بنت طويق)، إذ تمكن من تأكيد جدارته في المضامير السويدية من جديد بعد أن استطاع من الحفاظ على لقب الكأس الغالية وتكرار تفوقه في العام الماضي ببراعة أكبر في ظل مشاركة 13 خيلاً تمثل نخبة مميزة من مرابط الخيول العربية في السويد وأوروبا، وذلك في السباق الذي أقيم لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

نجاح

ونجح «رسمي الخالدية» بالانطلاقة القوية في منعطف النهاية من جهة السور الداخلي، واستمر بتفوقه تحت إشراف المدرب يانوش كوزلويسكي وقيادة الفارس بير أندرس جرابيرج، حتى نجح في حسم لقب السباق بفارق ثلاثة أرباع الطول عن فريدي باي (تي أم فريد تكساس × فايا هايبولايت بنت داحس) بإشراف المالك والمدرب جيرارد تي زوتيليف وقيادة الفارس جاكوب يوهانسون الذي استمر بالمطاردة وحاول كسر التقدم وتغيير وجهة اللقب لمصلحته، بيد أن «رسمي الخالدية» استمر بثباته وعزمه لنهاية السباق ونجح بقطع مسافة السباق بزمن 1:59:06 دقيقة، كما حل بالمرتبة الثالثة أيمن ( جنرال × باسيلك دي إليوس) وصيف محطة السويد العام الماضي للمالك الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وإشراف المدرب ماريا هاجمان إريكسون، وقيادة الفارس كارلوس لوبيز.

وفي ختام السباق قام فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج البطل «رسمي الخالدية» وتسليم الكؤوس للمدرب والفارس، بحضور هابرت كولسيزا مدير عام إسطبلات الخالدية-بولندا.

مشاركة مميزة

وقال فيصل الرحماني: «نفخر بمواصلة نجاحات سلسلة سباقات الكأس الغالية في المضامير الأوروبية في ظل التفوق الكبير الذي حققه سباق المحطة السويدية المقام ضمن الديربي السويدي العريق، وشهد مشاركة مميزة من نخبة الملاك ومرابط الخيل العربي، إلى جانب الاهتمام الإعلامي الواسع».

وأضاف: «إن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورؤيته التطويرية لسلسلة السباقات أثمرت عن نهضة شاملة لقطاع وسباقات الخيل العربي في العالم، في ظل زيادة أعداد السباقات وتنوع الدول والمضامير بغاية الوصول لأسرة الخيل العربي حول العالم ودعم متطلبات رعايتهم وتشجيعهم لزيادة الإنتاج والاهتمام برفعة الخيل العربي، وهو الأمر الذي نلمسه بالترحيب الكبير والأصداء الواسعة التي تتركها كل محطة لدى الملاك والمربين» متقدماً بالتهنئة والتبريكات للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، مالك إسطبلات الخالدية بمناسبة الفوز وحفاظ الجواد رسمي الخالدية على لقب محطة السويد للعام الثاني على التوالي.

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