علي المهيري.. 30 عاماً في عشق «القدرة»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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رغم تخطيه الـ 50 عاماً، إلا أن علي المهيري مدرب إسطبلات دباوي ما زال يواصل رحلة العطاء، في مختلف ميادين وسباقات القدرة والتحمل حتى يومنا هذا، حيث يجري حب الخيل في دمه منذ نحو 30 عاماً عندما بدأ مشواره الرياضي من بوابة الهجن ومن بعدها الخيل.

أصل الحكاية لقصة المدرب المخضرم المهيري مع الخيل تعود إلى مطلع التسعينيات، عندما تم تنظيم سباق للهجن العربية الأصيلة لمسافة 10 كلم في منطقة ند الشبا بدبي بدعم ورعاية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وبادر المهيري بالتسجيل والمشاركة ونجح في إحراز المركز الثاني.

وقال المهيري: إن سباق الهجن، كان بمثابة بوابة للانطلاق نحو رياضة الفروسية التي بدأ فيها عبر المشاركة في مسيرة حول الإمارات احتفالاً بذكرى عيد الجلوس للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واختتم الفريق جولته في العاصمة أبوظبي بالتزامن مع يوم المناسبة الوطنية، ونال الفريق شرف التحية والسلام على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بعد نهاية الجولة.

جولة وطنية

وأضاف المهيري لـ«البيان»، أنه بعد انتهاء الجولة الوطنية على ظهر الخيول، شجعه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، على رياضة الخيل عبر ركوب الخيل في سباقات القدرة، حيث تم استقطاب مدربين للإسطبل من استراليا آنذاك، ثم أوكلت له مهمة الإدارة والمتابعة في سيح السلم ورفيقه حسن بن علي في ند الشبا لينجح في دخول عالم التدريب بعد اكتساب الخبرة والتوسع في الرياضة.

فخر واعتزاز

وأعرب المهيري عن فخره واعتزازه بالمشاركة في فريق الإمارات ، في أحد السباقات الأوروبية للقدرة الكبيرة في إيرلندا مطلع الألفية الجديدة ، إلى جانب سباقات أخرى منها بطولة العالم للقدرة التي استضافتها الدولة في عام 2005 وحقق فيها المركز السادس.

وقال: إن الشغف يقوده إلى الرغبة في المشاركة بالعديد من السباقات، إلا أن مهمة متابعة وإشراف خيول الإسطبل في المنافسات يمنعه من المشاركة في أحيان كثيرة، كما تحظى بعض الرياضات الأخرى على اهتمامه مثل الجري إذ يحرص على المشاركة في العديد من البطولات مثل سباق الجري في «دورة ند الشبا الرياضية، إضافة إلى أطول سباق جري صحراوي لمسافة 270 كلم أقيم في منطقة محمية المرموم، إضافة إلى تمثيل الدولة وهيئة آل مكتوم الخيرية في أحد سباقات الجري التي أقيمت في بريطانيا لمسافة 40 ميلاً، وأنهى السباق بنجاح رغم صعوبته.

خيول أبطال

وأبدى المهيري سعادته بظهور العديد من الخيول الأبطال من إسطبلات «دباوي»، واستطاع الإسطبل أن يحقق نتائج مميزة في الفترة الماضية، حيث يحتل حالياً المركز السادس في لائحة الترتيب العام على مستوى الإسطبلات في الدولة وفقاً لموقع اليمامة المتخصص في رياضة القدرة، مشيراً إلى أن ابنه راشد ماضٍ على خطاه في رياضة الآباء والأجداد، وهو فارس يشارك حالياً في سباقات القدرة .

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