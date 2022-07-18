«اكويلا نيرا» يحصد كأس الوثبة في رومانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد الجواد «اكويلا نيرا» لجونيور سبيد، بإشراف إيفان ايفانوف، وقيادة فالنتين اتاناسوف، كأس الوثبة ستاليونز، بمضمار بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، والذي يقام تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، وخصص السباق للخيول في سن 4 سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر، وبلغ إجمالي جوائزه 5.000 يورو، ونظمه اتحاد سباقات الخيول العربية الروماني، والجوكي كلوب الروماني، برعاية المهرجان.

وجاء السباق متكافئاً قبل أن ينطلق «اكويلا نيرا» إلى الصدارة ليتفوق بفارق 3 أطوال، عن رفيق إسطبله «الوادي» بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة ألن اوربيك. وسجل البطل 1:55:50 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «البان» لإيفان ديمتريوف، بإشراف ايمين مهميد، وقيادة سيزاري سيزابولكس. وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وشهد السباق وتوج الفائزين مهرة علي الشايع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدي رومانيا، وحضر الفعالية سالم أحمد الكعبي سفير الدولة لدى اوكرانيا وعدد من الدبلوماسيين من السفارة.

وقالت مهرة الشايع: سعدنا بحضور مهرجان هام لسباق الخيول، برعاية رسمية من دولة الإمارات، وشاركت في المهرجان العديد من الفرق الرومانية والأجنبية، حيث أقيمت 6 سباقات للخيول، وجاءت هذه الرعاية الكريمة ثمرة للعلاقات الثنائية المتميزة بين الدولة ورومانيا ودليلاً على المستوى الهام الذي وصلت إليه الدولة في هذا النوع من الرياضات في مجال الفروسية.

دعم

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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