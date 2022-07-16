«اكويلا» يواجه «الوادي» في كأس الوثبة برومانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف مضمار بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، عصر اليوم فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

وينظم السباق مضمار بيليوستي، بالتعاون مع اتحاد سباقات الخيول العربية، والجوكي كلوب الروماني، ويجتذب السباق كوكبة من الخيول العربية الأصيلة المولودة في رومانيا، إلى جانب خيول مولدة في بلجيكا وفرنسا لملاك من رومانيا.

وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ نسبة لتقارب مستوى المشاركين، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5.000 يورو، وهو الأغلى في رومانيا للخيول العربية الأصيلة.

ويتصدر قائمة الترشيحات الجواد «الوادي» لجونيور سبيد، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة الان اوربيك، وسيواجه رفيق إسطبله والمرشح الأول الجواد الفرنسي «اكويلا نيرا» بإشراف ايفان ايفانوف، وقيادة فالنتين اتانسوف.

ويدفع المالك والمدرب فيوريل دابيجا، الذي يرأس الاتحاد الروماني للخيول العربية الأصيلة بكل من «اوثيفا» بقيادة بوجولي سيزابولس، و«الخيم» بقيادة لورنزو جيورجي، وينافس أيضاً «البان» لإيفان ديمتروف، بإشراف ايمين مهميد، وقيادة سيزاري سيزبولس.

ومن الخيول المنافسة على اللقب الجواد البلجيكي «فيرمنت» لرادان الينا ميرلا، بإشراف إيفان إيفانوف، وقيادة المدرب نفسه، و«والالا» لكيندا ماريا فيليت، بإشراف جوليوم فيليت، وقيادة الفارس اوكتافيان ساندو.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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