«الكحول فري» مفاجأة «دارلي جولاي كب ستيكس»

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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فجرت «الكحول فري» مفاجأة من العيار الثقيل بظفرها بلقب «دارلي جولاي كب ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا، بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، مسجلة زمناً قدره 1.09.47 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «نافال كراون» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، جاء في المركز الثالث «أرتوريوس» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدربين أنتوني وسام فريدمان.



الشوط الأول

اقتنصت «الصيوب» لسعيد الطاير لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلة زمناً قدره 1.25.78 دقيقة وبفارق نصف طول عن «لوكن برو» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب رالف بيكيت، وحلت ثالثاً «فرانكنس» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.



الشوط الثاني



وحققت «مس كارول آن» لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب روجر فاريان مسجلة زمناً قدره 1.23.52 دقيقة وبفارق رقبة عن «سيلكين باليلس» بقيادة الفارس بن كيرتس وإشراف المدرب فيليب ماكبرايد، وجاءت في المركز الثالث «قدوة» لـ«شادويل» بقيادة الفارس سيرين فالون وإشراف المدرب وليام هاجس.



الشوط الثالث



واقتنص «جيمي هندريكس» لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب رالف بيكيت مسجلاً زمناً قدره 1.37.29 دقيقة وبفارق رأس عن «بوزيتيف أمباكت» لمحمد النابودة بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، وحل ثالثاً «نيو كينجدم» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.



سوبرلاتيف ستيكس



وظفر «آيزك شيلبي» بلقب الشوط الرابع «سوبرلاتيف ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب بريان ميهان مسجلاً زمناً قدره 1.25.13 دقيقة وبفارق رأس عن «فيكتوري دانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وجاء في المركز الثالث «دارك ثرتي» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب ريتشارد هانون.



الشوط الخامس



وحقق «بليس هم» لقب الشوط الخامس «بنبري كب» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك مسجلاً زمناً قدره 1.22.84 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «روبي جيست» بقيادة الفارس كالوم هاتشينسون وإشراف المدرب جورج مارجارسون، وحل ثالثاً «جمبي» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدربة إيف جونسون هوتون.

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