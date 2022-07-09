«مودرن جيمز» و«ترايبالست» لجودلفين في تحدي «بري جان برات» بفرنسا غداً

المصدر: متابعة – خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك كل من «مودرن جيمز» و«ترايبالست» لجودلفين، غداً الأحد، في سباق «بري جان برات» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى»، على مضمار «دوفيل» في فرنسا.

وسيقود «مودرن جيمز» الفارس وليام بيوك، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما سيمتطي الفارس مايكل بارزالونا، صهوة «ترايبالست»، بإشراف المدرب أندريه فابر.

وقال المدرب شارلي آبلبي: مضت تحضيرات «مودرن جيمز» بشكل يبعث على الارتياح، ومن الواضح أنه لم يتحمل مسافة 10.5 فيرلونغ في «بري دو جوكي كلوب».

وأضاف: العودة إلى مسافة سبعة فيرلونغ، قد يبدو أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة للبعض، ولكنه يتمتع بقدرة فائقة على التنقل في السباقات، ويبدو أنه في نفس الحالة التي كان عليها، عندما فاز بالجينيز الفرنسي، وذلك المستوى سيجعله منافساً قوياً بالسباق.

وبدوره، قال المدرب أندربه فابر: قدم «ترايبالست» أداءً جيداً في «بول ديساي دي بولان»، ولسوء الطالع خسر بفارق ضئيل في «بول دي موساك»، والآن يبدو في حالة طيبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز