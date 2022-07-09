«خطير الخالدية» يطمح لنيل كأس زايد في إسبانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشهد مضمار سان سباستيان الإسباني غداً الأحد، سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «قوائم»، البالغ جائزته 16.000 يورو، ويقام برعاية النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتشارك في السباق البالغ طوله 1600 متر 6 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «خطير الخالدية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة جي سانشيز، والفائز بسباقات عدة، ويحمل الوزن الأعلى وقدره (60) كلجم، ويطمح «خطير الخالدية» إلى الاحتفاظ باللقب الذي سجله في العام الماضي، بعد أداء قوي، وبفارق نصف طول عن «شداد» بقيادة أم فولون، وجاء ثالثاً «بالعزم» بقيادة مايكل فورست. وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1600 متر، في زمن وقدره 1:46:31 دقيقة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

منافسة

وينافس على اللقب «كوثر» للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة سي ميريل، و«سارا دولوب» لجبرارد لاريو، بقيادة الفارس ام فولون، وكلاهما فائز من قبل، بإشراف المدرب شارل جوردين. ومن الخيول التي تطمح لنيل اللقب «لوشيو» ليامن حسين كلاش، بإشراف توماس فورسي، وقيادة اس مارتينو، و«المويجعي» لعون العيدروس، بإشراف تي جي لومير، وقيادة فابريس فيرون، و«تمايا العشاي» لمزرعة العشاي، بإشراف افي سانشيز، وقيادة بي فيوس.

كأس الوثبة ستاليونز

من جهة أخرى توج «زين زيبريون» لمزرعة زيبريون للخيول العربية الأصيلة، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة جوي هاينس، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، والذي أقيم بمضمار شيبيستو الإنجليزي، وفرض البطل المنحدر من نسل «نو ريسك الموري»، نفسه من خلال التفوق بفارق 2.5 طول عن «سطام» بقيادة فريدي جوردون، ومسجلاً زمناً وقدره 1:45:12 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «الجواهر» بقيادة لويس ساندرز.

دعم

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، والمسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية.

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