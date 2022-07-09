ثنائية لخيول جودلفين في ثاني أيام «جولاي كب»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت خيول جودلفين ثنائية في ثاني أيام مهرجان «جولاي كب»الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا أمس، إذ اقتنصت «موج» لقب «دوشيس أوف كامبريدج ستيكس»، لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، فيما ظفر «نيو لندن» بلقب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

عرض رائع

وقال المدرب سعيد بن سرور: قدمت «موج» عرضاً رائعاً مرة أخرى، وهي مهرة رشيقة القوام، وهذا هو السبب الذي يدفعنا لعدم الضغط عليها، وسننظر في حالتها عقب هذا السباق، ولكنها يمكن أن تتجه إلى سباق«شيفلي بارك» في الخريف.

وأضاف: توجب علينا منحها بعض الوقت بين المشاركات، ولكنها مهرة ذات نسب رفيع وتنحدر من أسرة طيبة، وهي أفضل مهرة ناشئة في الإسطبل في الوقت الحاضر، وسوف تتحمل مسافة 7 فيرلونغ.

مفاجأة مثيرة

وفي باقي الأشواط، فجرت «بروسبرس فويج» مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيقها لقب «تاترسالس فالماوث ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب رالف بيكيت، متغلبة بذلك على المرشحة الأولى «إنسبايرال» التي جاءت في المركز الثاني بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز