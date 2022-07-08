«نيشنس برايد» لجودلفين يستهدف لقب «بيلمونت ديربي» في أمريكا

المصدر: متابعة ـ خالد المهيري

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يشارك «نيشنس برايد» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي في سباق «بيلمونت ديربي انفيتيشونال» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على مضمار «بيلمونت بارك» في أمريكا الذي سيقام فجر السبت ـ الأحد بتوقيت الإمارات.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (بكل بساطة، لم يتحمل «نيشنس برايد» مسافة الميل ونصف الميل في الديربي الإنجليزي، ونعلم أنه يتمتع بقدر كبير من القدرات، حيث أظهر ذلك في «نيوماركت ستيكس» في الربيع محققاً انتصاراً دون عناء بفارق 7 أطوال ومتغلباً على «هو يا مال» الذي حل ثانياً لاحقاً في الديربي).

وأضاف: (العودة إلى مسافة الميل وربع الميل على أرضية سريعة ستناسبه بشكل أفضل، وإذا تمكن من استعادة مستواه الذي مكنه للفوز بسباق «نيوماركت ستيكس»، سيكون منافساً قوياً للغاية).

بيلمونت أوكس

كما تشارك «ويذ ذا مونلايت» لجودلفين في شوط سباق «بيلمونت أوكس انفيتيشونال» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال شارلي آبلبي: (مثل «نيشنس برايد»، «ويذ ذا مونلايت» لم تتحمل مسافة «الاوكس» في «آبسوم» والعودة إلى مسافة 10 فيرلونغ على أرضية سريعة ستناسبها بشكل أفضل).

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