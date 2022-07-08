خيول الإمارات في تحدي «دارلي جولاي كب ستيكس» غداً

المصدر: متابعة ـ خالد المهيري

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يختتم مهرجان «جولاي كب» غداً السبت، بمضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

ويعد الشوط السادس «دارلي جولاي كب ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» أبرز أشواط الأمسية، بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «كريتف فورس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «نافال كراون» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس توم إيفز وإشراف المدرب كيفن ريان.

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركات الإماراتية، من الشوط الأول لمسافة 1400 متر بمشاركة 6 مهرات أبرزها «الصيوب» لسعيد الطاير بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر مشاركة 8 مهرات أبرزها «قدوة» لـ«شادويل» بقيادة الفارس سيرين فالون وإشراف المدرب وليام هاجس، «جولدن سبايس» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جورج مارجارسون، «إيلاد» لعلي عبد الله سعيد بالحب بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر 8 خيول أبرزها «باي أوف أونر» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «نيو كينجدم» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «لا سدود» لـ«شادويل» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «بوزيتيف أمباكت» لمحمد النابودة بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «سبن أراوند» لسعيد سهيل بقيادة الفارس بينوا دي لا سايت وإشراف المدربين جون و ثادي جوسدن.

سوبرلاتيف ستيكس

يشهد الشوط الرابع «سوبرلاتيف ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» بمشاركة 5 خيول أبرزها «فيكتوري دانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس «بنبري كب» لمسافة 1400 متر، مشاركة 20 خيلاً أبرزها «سايلنت فليم» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ذا أتورني» لزياد كلداري بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

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