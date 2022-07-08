«يبير» لجودلفين بطلاً في مهرجان «جولاي كب»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات ثلاثية في اليوم الأول لمهرجان «جولاي كب»، الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» في إنجلترا أمس، إذ توج «يبير» لجودلفين بلقب الشوط الخامس الرئيس «برينسيس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وجاء الانتصار الثاني عبر «مايتي يولسيس» لسعيد سهيل، الذي اقتنص لقب الشوط السادس «هنري سيسل ستيكس» لمسافة 1600 متر «قوائم»، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، فيما أضاف «نوبل داينستي» لجودلفين الانتصار الثالث بتحقيقه لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحققت «فاني ستوري» لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر المخصص للمهرات، بقيادة هيكتور كراوتش وإشراف رالف بيكيت، وظفر «دوفيل ليجند» بلقب الشوط الثاني «بحرين تروفي ستيكس» لمسافة 2600 متر «الفئة الثالثة» بقيادة دانيال مسكوت وإشراف جيمس فيرجسون،واقتنص «بيرشيان فورس» لقب الشوط الثالث «جولاي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، بقيادة روسا ريان وإشراف ريتشارد هانون، و«ليثل ليفاي» لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، بقيادة جيمي كوين، وإشراف المدرب كارل بورك.

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