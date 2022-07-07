«إنسبايرال» تتطلع إلى معانقة المجد في «فالماوث ستيكس» في ثاني أيام مهرجان «جولاي كب»

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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تتواصل سباقات اليوم الثاني لمهرجان «جولاي كب»، على مضمار «نيو ماركت» العريق في إنجلترا، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس «تاترسالس فالماوث ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات و الأفراس، إذ تتقدم المشاركات «إنسبايرال» بطلة «كورونيشن ستيكس» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون و ثادي جوسدن.

الشوط الأول

وستكون المشاركات الإماراتية حاضرة في اليوم الثاني من المهرجان، ابتداء من الشوط الأول لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 خيلاً، أبرزها «فلاينغ اونرس» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ديزرت اوردر» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ساينكاسل سيتي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «أويسس باور» لسلطان علي بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب جيمس تيت، «الحجاج» لمحمد السبوسي بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب إسماعيل محمد، و «إزعاج» لذات المالك بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «نيو لندن» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ناتشورال ورلد» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ينافس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط الثالث

تشارك في الشوط الثالث «دوشيس أوف كامبريدج ستيكس»، لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، 6 مهرات، أبرزها «موج» لجودلفين بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 2800 متر، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «دبي ويلكم» لجودلفين، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «تراولرمان» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين جون و ثادي جوسدن، «تريبل آرت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون.

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