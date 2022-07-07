273 فارساً في «تدريبية الشارقة الرابعة»

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق البطولة الصيفية التدريبية الرابعة لقفز الحواجز في ميدان الصالة المغطاة بالنادي السبت الماضي، واستمرت المنافسات على مدار 10 ساعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وسط تنافس 273 فارساً وفارسة شاركوا بالبطولة من مختلف أندية وإسطبلات الدولة، وشهد البطولة سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.وتصدر الشوط الخامس والرئيسي بالبطولة الفارس سالم أحمد السويدي من نادي الشارقة للفروسية والسباق بصحبة جواده «بي بي أم شيبيتا» وبزمن وقدره 61.64.

وأعرب سلطان محمد خليفة اليحيائي عن سعادته لما لمسه من المشاركة الكبيرة في البطولات التدريبية الصيفية التي ينظمها النادي خلال فترة الصيف الفترة التي تعتبر فترة انقطاع لموسم الفروسية في الدولة.

ويحتضن نادي الشارقة للفروسية والسباق خلال الموسم الصيفي عشر منافسات تدريبية في الصالة المغطاة بالنادي أنهى منها النادي أربع منافسات، وتختتم في العاشرة 17 سبتمبر 2022، وتتكون البطولات من خمسة مستويات لجميع الفئات والمستويات.

هدف

ويطمح النادي لتعزيز رياضة الفروسية لدى الشباب والشابات وإعادة هذه الرياضة إلى مكانتها بين الرياضات العالمية والرياضات الأكثر شعبية في دولة الإمارات العربية، ويحسب لمدرسة التدريب بالنادي استقبالها لأكثر من 10.000 طالب للتدريب على الفروسية بمختلف المجالات منذ تأسيسها ويبلغ عدد الفرسان المتدربين في مدرسة التدريب حالياً ما يقارب على500 فارس وفارسة.

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