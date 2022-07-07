خيول الإمارات تبدأ مشوار «جولاي كب» اليوم

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا مهرجان «جولاي كب»، والذي يستمر حتى بعد غدٍ بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون الأنظار متجهة في اليوم الأول نحو تحدي الأقوياء بالشوط الخامس «برينسيس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» بمشاركة 6 خيول أبرزها «يبير» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «جلوبال ستورم» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «مستهدف» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

الشوط الأول

وستبدأ المشاركات الإماراتية من الشوط الأول لمسافة 1200 متر بمشاركة 9 مهرات أبرزها «ميستك بيرل» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

بحرين تروفي

يشهد الشوط الثاني «بحرين تروفي ستيكس» لمسافة 2600 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 6 خيول أبرزها «ووك أوف ستارز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«جرين تيم» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب أوين بوروز.

جولاي ستيكس

يشارك في الشوط الثالث «جولاي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» 8 خيول أبرزها «مسترياس نايت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 1200 متر مشاركة 19 خيلاً أبرزها «خنجر» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، و«أسير» لمحمد سعيد الشحي بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب كارل بورك.

هنري سيسل

يشارك في الشوط السادس «هنري سيسل ستيكس» لمسافة 1600 متر «قوائم» 8 خيول أبرزها «البحر» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ألف ليلة» لـ «شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب أوين بوروز، «مناداة» لـ «شادويل» أيضاً بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «مايتي يولسيس» لسعيد سهيل بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر مشاركة 13 خيلاً أبرزها «نوبل داينستي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «أيكو بوينت» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «أنفورسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة اندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

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