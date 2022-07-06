«كفو عذبة» يفرض إيقاعه في كأس الوثبة بإنجلترا

المصدر: وولفر هامبتون - البيان

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فرض المهر «كفو عذبة» لعذبة للسباقات، بإشراف فيليب كولنجتون، وقيادة راي داوسون، إيقاعه في الجولة الرابعة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز على الساحة الإنجليزية، التي أقيمت أول من أمس بمضمار وولفر هامبتون الرملي، برعاية النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وجاء السباق البالغ طوله 2000 متر، والبالغ جائزته 4.000 جنيه استرليني، في مضمار وولفر هامبتون، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، مثيراً ومتكافئاً بين الخيول المشاركة نسبة لتقارب مستوياتها.

وتصدرت السباق مبكراً الفرس «المحبوبة» لجيمس أوين للسباقات بإشراف المالك نفسه، وقيادة الفارسة المتدربة أليس ستيفنس قبل أن تهزم في آخر 200 متر وتحل في المركز الثاني، بفارق 1.5 طول خلف البطل «كفو عذبة».

حسم

وانقض «كفو عذبة» المنحدر من نسل «نو ريسك الموري»، على الصدارة في المراحل النهائية، ليقطع مسافة السباق في زمن وقدره 2:13:17 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «لجين» لجون اليوت، بإشراف فيليب كولنجتون وقيادة فولي بريتسلايد.

وقالت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة: «يسعد المهرجان أن يدعم السباق بهذه الخيول صغيرة العمر في بداية مسيرتها المهنية ونهنئ فريق عذبة للسباقات».

وعلقت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة سباقات الخيول العربية في إنجلترا قائلة: «نحن سعداء لرؤية مثل هذه الخيول الصغيرة التي شاركت في هذا السباق بدعم سخي من المهرجان العالمي، وسلسلة كأس الوثبة للفحول.

إنه لأمر رائع أيضاً أن نرى عدداً من الروابط السابقة بين الخيول والمدربين والمالكين والفرسان بالمهرجان، مما يؤكد أهميتها لرياضتنا، لا سيما في المملكة المتحدة».

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية.

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