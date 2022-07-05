«جاود» بطل كأس الوثبة في بومبادور

المصدر: (باريس - البيان)

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توج المهر «جاود» لكاثرين لوميت، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار بومبادور الفرنسي، أول من امس، وبلغت جائزته 12 ألف يورو، برعاية النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

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