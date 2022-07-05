«زينهاف» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في بولندا

المصدر: وارسو - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج المهر «زينهاف» بلقب المحطة البولندية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـتاسعة والعشرين، التي أقيمت أول من أمس في مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو، ضمن سلسلة سباقات الكأس الغالية في المحطات الأوروبية.

وتحظى سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية، كما يشرف على تنظيم سلسلة السباقات في 15 دولة حول العالم اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، و فيصل الرحماني مشرف عام السباقات.

ونجح المهر «زينهاف» المنحدر من نسل ‏(إيه أف البحر – زينوبي بنت دورمان) والذي يعود للمالك رافال بلاتك وبإشراف المدرب استيفانكا ماسكوفا وقيادة الفارس جان فيرنر من اقتناص لقب المحطة الخامسة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، وذلك في السباق الذي شهد مشاركة نخبة الخيول التي تمثل أفضل المرابط واسطبلات الخيل العربي في بولندا وأوروبا والذي أقيم لمسافة 2000 متر ضمن فئة «ليستد» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

رقم قياسي

وتمكن البطل من تحطيم الرقم القياسي المسجل لسباق الكأس الغالية في سباقات بولندا وقطع مسافة السباق بزمن 2:12:09 دقيقة، متجاوزاً الزمن الذي قطعه الجواد ويلكي داكريس العام الماضي البالغ 2:47:2 دقيقة، كما نجح «زينهاف» من التفوق بفارق طولين عن «هان راستابان» المنحدر من نسل ( عاصي- اش ان رنا ) للمالك كوال أي بي لاسكووسكا وبإشراف المدرب لاسكوساكي وقيادة مارتن سرنك، فيما جاء بالمرتبة الثالثة أثال بنت جيفارا من نسل (نو ريسك الموري – جيفارا بنت عامر ) للمالك عدنان النعيمي وإشراف المدرب ماسيج كبرزيك وقيادة الفارس كونراد مازور.

وفي الختام شهدت الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى جمهورية بولندا وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي مراسم تتويج البطل وتقديم الكؤوس للمالك والمدرب والفارس، وسط فرحة كبيرة بالانتصار المميز والظفر بالكأس الغالية التي تعد من أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم.

مكانة ريادية

وقالت الدكتورة إيمان السلامي: «نعبر عن سعادتنا بنجاحات المحطة الخامسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في جمهورية بولندا، مؤكدة أن مثل هذه المناسبات المهمة تجسد مكانة الدولة الريادية في العالم وتحمل رسائل السلام والتسامح ودور الإمارات في مد جسور التقارب والصداقات وتبادل الثقافات بين جميع الدول، مبينة أن الكأس الغالية تساهم بتجسيد هذه الرسالة السامية في ظل الحضور الجماهيري الذي شهدته سباقات بولندا وجولاتها المميزة في كافة المضامير الأوروبية، دعماً لإعلاء إرث الإمارات الأصيل والحفاظ على مكانة الخيل العربية لدى جميع دول العالم.

وقال فيصل الرحماني :«فخورون بالنجاحات المبهرة لمحطة بولندا الخامسة، والحضور الجماهيري الكبير الذي شهده الحدث والبالغ 12 ألف متفرج، ما يؤكد قيمة وعراقة الكأس الغالية التي تجسد ريادتها بكافة الجولات العالمية» مضيفاً: «تعتبر محطة بولندا من المحطات المهمة في سلسلة السباقات، لما لها من مكانة تاريخية وتتميز بعراقة السلالات العربية في بولندا، كما نسعى في كل عام لإضفاء المزيد من خطط التطوير والتجديد انطلاقاً من توجيهات سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وحرصه الكبير للحفاظ على المكانة المرموقة للخيل العربي عالمياً عبر سلسلة سباقات الكأس الغالية، مؤكداً أن السباق شهد تنافساً كبيراً بين مجموعة الخيول القوية والتي تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في بولندا وأوروبا، بما يدل على السمعة المرموقة للحدث بين أوساط ملاك ومربي الخيل في بولندا وكافة دول العالم ومسيرته التاريخية الممتدة على مدار 29 عاماً».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز