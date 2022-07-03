الكأس الغالية للخيول.. تواصل مع العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصل سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التواصل مع العالم، وتعريفه بتراثنا الأصيل ونهج قيادتنا الرشيدة وحرصها على إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتحظى باهتمام عالمي عبر محطاتها المتنوعة في أوروبا، وتحط المحطة الخامسة لسباقات الكأس الغالية بنسختها 29، في بولندا اليوم بمشاركة مميزة من نخبة الخيول

تقام السباقات في مضمار سلوزويك في عاصمة وارسو، وتحظى بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة.

وتشهد المحطة البولندية مشاركة مجموعة مميزة من الخيول التي تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في بولندا وأوروبا، للتنافس على لقب السباق الذي يقام لمسافة 2400 متر ضمن فئة «ليستد» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، ويشارك في التحدي كل من «زينهاف» لإسطبلات «وواو» ويشرف على تدريبه اس ماسكوفا بقيادة جان فيرنير، «الجاسم» للمالك ايرو بيجاسوس، بإشراف المدرب كورنيليا فرايسل وبقيادة داستان ساباتيكوف، و«جينسك» للمالك والمدرب ام بوركووسكي وبقيادة الفارس شتشيبان مازور، و«شرم الشيخ» لمزرعة هاندولو وبإشراف جي دومانسكا وقيادة الفارس سانزار ابايف، و«أثال بنت جيفارا» لعدنان النعيمي وإشراف المدرب ماسيج كبرزيك وقيادة الفارس كونراد مازور، و«تارانوم» لإسطبلات ليوا والمربي شادويل بإشراف المدرب ماسيج كبرزيك وقيادة بولوت كاليسبيك، و«عاصي- اش ان رنا» للمالك كوال أي بي لاسكووسكا وبإشراف المدرب لاسكوساكي وقيادة مارتن سرنك.

منجزات

وأكد مطر اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة المشرفة على سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية على أهمية المنجزات الكبيرة التي تواصل تحقيقها الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، معرباً عن سعادته بالوصول لمحطة بولندا وسط أصداء واسعة ونجاحات كبيرة، وقال: محطة بولندا تعد من المحطات الكبيرة في أجندة سباقاتنا العالمية لما لها من قيمة كبيرة لدى ملاك ومربي الخيل العربي وتحظى بجماهيرية كبيرة واهتمام إعلامي وترويجي لرسالة الإمارات السامية عبر هذه السلسلة الغالية التي تعزز أواصر التواصل وتعرف العالم أجمع بتراثنا الأصيل ونهج قيادتنا الرشيدة وحرصها الكبير لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل.

أهداف

وقال فيصل الرحماني المشرف العام على سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: نفخر بمواصلة أهداف ورسالة الكأس الغالية في رحلتها بالمضامير الأوروبية، ومن هنا جاءت لتؤكد مكانتها وقيمتها المرموقة في بولندا التي تعد من المحطات المهمة وذات الحضور البارز في الإنتاج والحفاظ على مسيرة الخيل العربي، بما يتماشى مع خططنا الطموحة لدعم مسيرة ملاك ومربي الخيل العربي في العالم أجمع، مشيداً بالمشاركة المميزة في سباق بولندا والذي تجتمع فيه نخبة المرابط العالمية.

وأضاف: إن الدعم السخي والاهتمام المباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أحدث نقلة نوعية في مسيرة الخيل العربي على الصعيد العالمي وساهم بتجسيد مكتسبات كبيرة لمسيرة الكأس الغالية، في ظل الإنجازات المهمة والأصداء الواسعة التي يحققها الحدث في كل محطة، مبيناً أن الأرقام وشهادات الاتحادات الدولية والملاك والمربين والمضامير العالمية والتغطية الإعلامية والحملة الترويجية تمثل دلالة قاطعة على المكانة المرموقة للكأس الغالية.

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