«فاديني» يتوج بطلاً لـ«كورال إكليبس» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

ظفر المرشح الأول «فاديني» لآغا خان بلقب سباق «كورال إكليبس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم على مضمار «سانداون» في إنجلترا، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب جان كلود روجيت مسجلاً زمناً قدره 2.05.20 دقيقة وبفارق رقبة عن «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل، بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وجاء في المركز الثالث «نيتف تريل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كورال جارج

وفي باقي أشوط الأمسية، حقق «راسل» لقب الشوط الأول «كورال جارج» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مايكل آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.00.73 دقيقة وبفارق رقبة عن «متباهي» بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان.

وحل ثالثاً «ميثود» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدربين فريدي ومارتين ميد.

كورال تشالنج

اقتنص «سنجاري» لمحمد جابر لقب الشوط الثاني «كورال تشالنج» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدربين هاري وروجر تشارلتون، مسجلاً زمناً قدره 1.41.44 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «تشيك آند تشالنج» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب وليام نايت.

وجاء في المركز الثالث «أوزو» بقيادة الفارسة صفي أوزبورن وإشراف المدرب جيمي أوزبورن.

كورال ديستاف

حققت «جراند دام» لقب الشوط الثالث «كورال ديستاف» لمسافة 1600 متر «قوائم» المخصص للمهرات، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن مسجلة زمناً قدره 1.41.58 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «اوسكولا» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جورج بوقي.

وحلت ثالثاً «هيريديا» بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط الخامس

ظفر «عرقوب» بلقب الشوط الخامس لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب وليام جارفيس مسجلاً زمناً قدره 2.06.17 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «سويت ريورد» بقيادة الفارس ريس كلاتربوك وإشراف المدرب جوناثان بورتمان.

وجاء في المركز الثالث «إلكتركيل ستورم» لجودلفين بقيادة الفارس لويس ستيوارد وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

الشوط السادس

اقتنص «يوثفيل كينج» لقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس ماركو جياني وإشراف المدرب لوك داس مسجلاً زمناً قدره 2.08.34 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «بيكوال» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

وحل ثالثاً «هوليدي» بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط السابع

حققت «لوفلي مانا» لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1000 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جورج بوقي مسجلة زمناً قدره 1.00.46 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «كينج اوف ستارز» بقيادة الفارس فريدريك لارسون وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «شملان» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب كيفن فيليبارت دي فوي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز