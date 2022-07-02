خيول الإمارات تواجه الأقوياء في «غران بري دو سان كلو» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق غداً الأحد على مضمار «سان كلو» بفرنسا، سباق «غران بري دو سان كلو» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 9 خيول.

ويمثل الإمارات في هذا السباق، «هريكين لين» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ثرد ريلم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «اكتسب «هريكين لين» بالتأكيد جاهزية كبيرة بعد مشاركته في رويال آسكوت، كما هو متوقع بعد أن خاض أول مشاركة له في الموسم، يبدو الآن في حالة طيبة والأرضية في «سان كلو» يجب أن تناسبه جيداً».

وأضاف: «هي مشاركة سريعة بعد رويال آسكوت في الواقع، ولكن في موسم الثلاث سنوات كان مستواه آخذاً في التحسن مع كل مشاركة، ويظهر لنا الآن من المؤشرات ما يشير لنا أنه قادر على القيام بذلك أيضاً في موسم الأربع سنوات، ويبدو أنه صاحب الأحقية بلقب المرشح الأول».

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