خيول الإمارات ترفع راية التحدي في «كورال إكليبس» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتجه الأنظار اليوم نحو سباق «كورال إكليبس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، والذي سيقام على مضمار «سانداون» في إنجلترا بمشاركة 6 من أقوى الخيول الإماراتية والعالمية.

ويمثل الإمارات في هذا السباق بطل الـ «2000 جينيز الإيرلندي» «نيتف تريل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

ولن تكون مهمة الخيول الإماراتية سهلة، إذ سوف تدخل في صراع مثير مع المرشح الأول بطل «الديربي الفرنسي» «فاديني» لآغا خان بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب جان كلود روجيت، و«باي بريدج» صاحب المركز الثاني بسباق «برينس أوف ويلز ستيكس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

بالإضافة إلى «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«ألينكير» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

تقييم الموقف

وقال المدرب شارلي آبلبي: سعداء بالحصول على البوابة الخامسة، وعلامة الاستفهام هي مدى تحمل «نيتف تريل» مسافة الميل وربع الميل، ولكن نسبه يشير إلى قدرته على تحمل هذه المسافة.

وأضاف: لكن الأهم من ذلك، هو أنه جواد قوي في سن الثلاث سنوات ولن يكون بعيداً عن مستوى المنافسين الأكبر سناً في السباق، إنه سباق رائع لخيول الثلاث سنوات مع السماح في الوزن و«نيتف تريل» يتجه إلى «سانداون» في حالة ممتازة، نتطلع بشدة لتقييم مدى تطوره وإن كنا سنواصل المنافسة على هذه المسافة أو نتراجع إلى الميل لبقية الموسم.

بداية المشاركات الإماراتية

وستكون بداية المشاركات الإماراتية في الشوط الثاني «كورال تشالنج» لمسافة 1600 متر بـ 11 خيلاً أبرزها «شانس» لخليفة سعيد سليمان بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «سنجاري» لمحمد جابر بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدربين هاري وروجر تشارلتون.

فيما يشهد الشوط الثالث «كورال ديستاف» لمسافة 1600 متر «قوائم» المخصص للمهرات مشاركة «لوك لوندي» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب كيفن فيليبارت دي فوي.

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 2000 متر مشاركة 15 خيلاً أبرزها «إلكتركيل ستورم» لجودلفين بقيادة الفارس لويس ستيوارد وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «فورست فالكون» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون.

كورال جارج

وفي باقي أشواط الأمسية، ستكون المنافسة حاضرة في شوط «كورال جارج» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» بمشاركة 8 خيول أبرزها «متباهي» بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان، «راسل» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مايكل آبلبي، «إكوايلاترال» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

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