«جارف» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في إيطاليا

المصدر: روما - وام

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توج الجواد «جارف» بطلاً للمحطة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت أمس في مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو بإيطاليا ضمن أجندة سلسلة سباقات النسخة التاسعة والعشرين.

واستطاعت المحطة الإيطالية تحقيق مكتسبات مهمة ونجاحات جديدة للكأس الغالية التي تحظى باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتقام ضمن الخطط الرائدة لدولة الإمارات استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

ونجح الجواد «جارف» المولود في عام 2016 والمنحدر من نسل (داحس x قيس دي غزال بنت دورمان)، للمالك هايف بن محمد القحطاني، وتحت إشراف المدرب برنارد جان فرانسو وقيادة ايكيم جيان برنارد، في الفوز بلقب سباق المحطة الإيطالية التي أقيمت لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وشهدت الجولة مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في إيطاليا وأوروبا، واستطاع «جارف» إضافة لقب جديد لرصيده في سلسلة سباقات الكأس الغالية، لاسيما بعد فوزه العام الماضي بلقب سباق المحطة الهولندية، ليواصل الحفاظ على عروضه المميزة وتألقه في سباقات الخيل العربي بأوروبا. وتمكن البطل من قطع مسافة السباق بزمن 2:12:00 دقيقة، وبفارق طول عن نينوى لإسطبلات النجيفي .

وفي ختام السباق قام فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وناصر الخاجة رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية في سفارة الدولة لدى إيطاليا إلى جانب سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج البطل جارف وتسليم الكؤوس للمدرب والفارس.

تطور

وقال فيصل الرحماني: إن محطة إيطاليا تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا، وتشهد تطورات مميزة عاماً بعد عام، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ودوره الريادي لرفعة شأن الخيل العربية في كافة دول العالم، معرباً عن فخره بالنجاحات والأصداء العالمية التي حصدتها الجولة الرابعة من سلسلة سباقات الكأس الغالية، امتداداً للمكانة والسمعة المرموقة للإمارات على الصعيد الدولي.

وثمن الرحماني الاهتمام الإعلامي الكبير والترحيب المميز من اتحاد الخيل العربي في إيطاليا والمنظمين والملاك والمربين بجانب الجماهير، خاصة أن السباق شهد مشاركة أفضل المرابط ونخبة الخيول، وانعكس ذلك بصورة كبيرة على قوة المنافسات حتى لحظات السباق الأخيرة التي حبست الأنفاس.

وأعرب ناصر الخاجة عن سعادته بالتواجد في المحطة الرابعة لسلسلة سباقات الكأس الغالية وفي مضمار سان سيرو العريق الذي استضاف الحدث وسط حضور جماهيري مميز وكرنفال احتفالي رائع، الأمر الذي يؤكد المكانة المرموقة للحدث في المضامير العالمية.

وتقدم الخاجة بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل لمسيرة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية التي تسجل في كل عام نجاحات مهمة تساهم في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في كافة المحافل.

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