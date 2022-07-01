منصور بن زايد: نتطلع إلى موسم سباقات زاخر بالنجاحات

المصدر: دبي - وام

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اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة لموسم 2022 -2023.

وقال سموه: «يسعدنا الإعلان عن برنامج سباقات موسم 2022 - 2023، الذي نتطلع من خلاله إلى موسم ناجح لأرباب الخيول وجميع المهتمين بالسباقات في كافة المضامير بالدولة، ويتميز برنامج الموسم بالعديد من السباقات للخيول المحلية والدولية، سواء المهجنة أو العربية الأصيلة، كما نتطلع إلى موسم زاخر بالنجاحات لجميع المشاركين انطلاقاً من يوم 28 أكتوبر المقبل».

وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «كان الموسم الماضي ناجحاً بشهادة الجميع، إذ شهد تغيراً جذرياً وطفرةً على كافة المستويات، وراعينا من خلاله متطلبات الملاك والمدربين والفرسان، فهم شركاء النجاح الذي تجسد في المشاركات والمنافسات القوية على مضامير الدولة، ما ساهم في إبراز مدى الاحترافية التي تتميّز بها سباقاتنا، إذ لم تقتصر فقط على الملاك المحليين بل استقطبت أشقاءنا في المنطقة.

وكذلك الملاك العالميين، وإننا حريصون على مواصلة تحقيق تلك النجاحات والإنجازات في الموسم المقبل». وتقدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في ختام كلمته بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، وأعضاء مجلس الإدارة.

مشيداً سموه بالأندية والمضامير المنظمة للسباقات في الدولة، وفرق العمل في الهيئة والشركات الراعية، على ما بذلوه من جهود أسهمت في تطوير سباقات الخيل. ويقام الحفل الافتتاحي للموسم الجديد بمضمار العين، 28 أكتوبر المقبل، ويليه باليوم التالي سباقات مضمار جبل علي، ثم تنطلق سباقات الشارقة 30 أكتوبر، فيما يدشن مضمار «ميدان» موسمه يوم 4 نوفمبر، وينطلق أول السباقات في مضمار أبوظبي 10 نوفمبر.

ويشهد الموسم المقبل 68 سباقاً تشمل 15 حفلاً في مضمار أبوظبي، و14 في مضمار العين و11 في مضمار جبل علي، و6 في مضمار الشارقة، بينما يتضمّن برنامج السباقات في مضمار ميدان 22 حفلاً. ويتميّز الموسم الجديد بتنظيم كأس دبي العالمي في 25 مارس المقبل، تزامناً مع بداية شهر رمضان ، بينما يكون ختام الموسم في مضماري أبوظبي والعين يومي 30 و31 مارس.

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