المهرة "عائشة الشيخ" تتزين بذهبية مينتون الفرنسية

المصدر: البيان

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فازت المهرة "عائشة الشيخ" بلقب البطلة الذهبية لفئة المهرات في بطولة مينتون الفرنسية لجمال الخيول العربية الأصيلة، ففي كل عام تستضيف مدينة مينتون الفرنسية بطولة مينتون الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة، وتتنافس المرابط على مستوى العالم لتحقيق فوز عظيم وتحقيق نجاحات مبهرة تخلد التاريخ، ويشارك مربط الشيخ في هذه المسابقة باستعداد تام وأفضل جاهزية، خاصةً بعد فوزه ببطولات سابقة عديدة ومتنوعة.

من جانبه قال محمد الشيخ مالك مربط الشيخ:" ولله الحمد استطعنا هذا العام الحصول على البطولة الذهبية للمهرة عائشة الشيخ لفئة المهرات ولكن ما يجعل الفوز مميز هذا العام هو أن هذه المهرة من إنتاج الجيل الأول لمربط الشيخ من الأم الجمرا بطلة العالم ل 2019 والأب جيار ميا لوا"

وأضاف:"يسعدني أن أهدي إنجازنا هذا وفرحتنا الكبيرة التي لا تقدر بثمن لكل الشعب الفلسطيني العظيم الداعم والمشجع الأول لنا ولجميع محبي مربط الشيخ حول العالم".

الجدير بالذكر أنه في عام 2021 فاز المهر دي مزيان بلقب بطل العالم لجمال الخيول العربية الأصيلة.

أما في عام 2019 فازت فرس "الچمرا" ببطولة العالم وعادت للمربط بالميدالية الذهبية على مدار عامي على التوالي حيث يعتبر هذا انجاز لم يسبق له أي مثيل.

وخلال عام 2018 حقق المربط فوز ساحق للفحل "اكواتور" حيث حصل على الجائزة الذهبية وتوج كبطل العالم. وفي عام 2017م فاز المربط بالميدالية الفضية ممثلا بالفرس " سيرانزا" .

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