منصور بن زايد: نسعى إلى استكمال مسيرة النجاح هذا الموسم

المصدر: وام

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اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة لموسم 2022 -2023.

وقال سموه : " يسعدنا الإعلان عن برنامج سباقات موسم 2022 - 2023 ، الذي نتطلع من خلاله إلى موسم ناجح لأرباب الخيول وجميع المهتمين بالسباقات في كافة المضامير بالدولة، ويتميز برنامج هذا الموسم بالعديد من السباقات للخيول المحلية والدولية، سواء المهجنة أو العربية الأصيلة، كما نتطلع إلى موسم زاخر بالنجاحات لجميع المشاركين انطلاقًا من يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر المقبل".

وأضاف سموه: " كان الموسم الماضي ناجحا بشهادة الجميع، إذ شهد تغيرا جذريا وطفرة على كافة المستويات، وراعينا من خلاله متطلبات الملاك والمدربين والفرسان، فهم شركاء النجاح الذي تجسد في المشاركات والمنافسات القوية على مضامير الدولة، ما ساهم في إبراز مدى الاحترافية التي تتمّيز بها سباقاتنا، إذ لم تقتصر فقط على الملاك المحليين بل استقطبت أشقاءنا في المنطقة وكذلك الملاك العالميين، وإننا حريصون على مواصلة تحقيق تلك النجاحات والإنجازات في الموسم المقبل".

وتقدم سموه في ختام كلمته بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، وأعضاء مجلس الإدارة، مشيدا سموه بالأندية والمضامير المنظمة للسباقات في الدولة، وفرق العمل في الهيئة والشركات الراعية، على ما بذلوه من جهود ساهمت في تطوير سباقات الخيل.

ضربة البداية..

ويقام الحفل الافتتاحي للموسم الجديد لسباقات الخيل بمضمار العين، يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، ويليه مضمار جبل علي يوم السبت 29 أكتوبر، ثم تنطلق سباقات الشارقة يوم 30 أكتوبر، فيما يدشن مضمار "ميدان" موسمه يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، فيما ينطلق أول السباقات في مضمار أبوظبي يوم الخميس 10 نوفمبر.

ويشهد الموسم المقبل 68 سباقا تشمل 15 حفلا في مضمار العاصمة أبوظبي، و14 في مضمار العين و11 في مضمار جبل علي، و6 في مضمار الشارقة، بينما يتضّمن برنامج السباقات في مضمار ميدان 22 حفلا.

ويتمّيز الموسم الجديد بتنظيم كأس دبي العالمي في 25 مارس المقبل، تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك، بينما يكون ختام الموسم في مضماري العاصمة أبوظبي والعين يومي 30 و31 مارس على التوالي.

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