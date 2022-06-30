كأس رئيس الدولة للخيول في إيطاليا اليوم

المصدر: ميلانو - البيان

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يستضيف مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، اليوم، منافسات المحطة الرابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك ضمن أجندة سباقات النسخة التاسعة والعشرين.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات وإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم.

وكانت الكأس الغالية قد انطلقت في مايو من فرنسا ومن ثم أمريكا بسباقات الفئة الأولى، وتلتها محطة تونس الأولى في الجولات العربية وعادت من جديد لتكمل مسيرة سباقاتها وجولاتها في المضامير الأوروبية، انطلاقاً من دعم الإمارات المتواصل لإعلاء الخيل العربي، وتشجيع الملاك والمربين على اقتناء وتربية الخيول العربية حفاظاً على مكانته ومسيرتها المرتبطة بتراث الإمارات العريق.

ويشارك في سباق المحطة الإيطالية، 9 خيول تمثل النخبة والقوة والسرعة في إيطاليا وأوروبا، وتسعى لحصد لقب سباق الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «المحطة الإيطالية من المحطات المهمة التي استطاعت تأكيد جدارتها في كل عام من حيث المشاركة وترحيب الملاك والمربين، إلى جانب الأصداء الإعلامية الواسعة، كما يعد الوصول للمحطة الإيطالية الرابعة، ترجمة حقيقية لخططنا المستمرة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والمخرجات المثمرة لمسيرة الخيل العربي عبر سلسلة سباقات الكأس الغالية الطامحة لتجسيد خطط الارتقاء بالخيل العربي وتشجيع الملاك والمربين بكل دول العالم لزيادة الإنتاج عبر توفير فرص مهمة وسباقات كبيرة تعزز المكانة المرموقة للخيل العربي عالمياً».

بدوره، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: «نجحت محطة إيطاليا لتكون ملتقى لنخبة الخيول الأبطال في كل عام، وغدت محطة مميزة لجذبها لنخبة الملاك والمربين وإسطبلات الخيل في إيطاليا وأوروبا للمشاركة في سباقها السنوي»، مضيفاً: «سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة من قبل نخبة مرابط الخيل الإيطالية والأوروبية في سباق المحطة الرابعة للكأس الغالية التي انتقلت من جديد إلى القارة الأوروبية بعد فرنسا وأمريكا وتونس، كما نفخر ونعتز باستمرارية رسالة وأهداف جولات الكأس الغالية وفق الخطط المعتمدة والطموحة لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه بين الأمم، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واهتمامه الكبير الذي أحدث نقلة نوعية بمسيرة الخيل العربي على الصعيد العالمي».

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