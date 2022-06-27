مربط دبي يتألق في منتون الدولية

المصدر: باريس - البيان

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تمكن مربط دبي للخيول العربية من تأكيد مكانته القياسية عبر بطولة منتون الدولية التي أقيمت بفرنسا، أول من أمس، حيث حافظ على لقب قيادة الإنجاز للبطولة على مدى تاريخها، وأحرز بطل العالم الفحل «دي شرار» وهو من أيقونة الإنتاج العالمي الجديد الفحل «دي سراج» والفرس العالمية «إف تي شيلا» ذهبية المهور، ونالت المهرة «دي نجلاء» وهي أيضاً من الفحل العالمي «دي سراج» والفرس المنتجة «إيلي فلامينكا» فضية المهرات بعمر السنة، وعزز الفحل «دي سراج» الحضور الإنتاجي لمربط دبي بعد أن أهدت البطلة العالمية المهرة «دي بيسان» مربط الشقب القطري ذهبية المهرات ولقب أفضل رأس للمهرات بعمر السنتين، الذي أعلن مديره العام خالد الجهني ضم دي بيسان مع شكره وتقديره لمربط دبي.

وحقق مربط دبي لقب أفضل مربّ ومالك، ولقب أفضل فحل منتج في البطولة مع «دي سراج»، كما نال المربط لقب أفضل رأس للمهرات بعمر السنة، وكان من نصيب المهرة الواعدة «دي إكسبو»، ولقب أفضل رأس للمهور بعمر السنتين مع المهر العالمي «دي شرار»، وعززت الفرس دي عزيزة المملوكة لمربط هنايا السويسري العلامة الإنتاجية لمربط دبي بنيلها لقب أفضل رأس للأفراس فوق 8 سنوات وهي من الفحل عجمان منتيسيون والفرس ميدنايت كيس.

علامة عالمية

وقال المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، إن مربط دبي وإنتاجه يظل علامة عالمية يقودها اليوم بتميز ممتاز الفحل العالمي دي سراج.

وأضاف التوحيدي: «انتزعنا الذهب والفضة وعدداً من ألقاب الأفضلية من البطولة، وهي حصيلة راضون عنها مع أسفنا لتعذر مشاركة المهرة الرائعة دي إكسبو بسبب الإصابة، لكننا نتطلع إلى مشاركتها في الرهانات الدولية الكبرى المقبلة، حيث نتوقع لها إنجازات تليق بمستواها العالمي المتميز».

من جهته عبر عبد العزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، عن ارتياحه لحصيلة الإنجازات التي حققها المربط في منتون.

وقال: «لم نكن نتوقع إصابة المهرة دي إكسبو، لكننا أحرزنا الذهب والفضة من إنتاج الفحل دي سراج الذي طال تميزه الإنتاجي أشقاءنا في مربط الشقب القطري، حيث انتقلت المهرة العالمية دي بيسان التي توجت بذهبية المهرات، وهو انتقال من قلعة الإنتاج العالمي مربط دبي إلى مربط الإنجازات التاريخية مربط الشقب.

وتهانينا للمتميز مدير عام مربط الشقب الأخ خالد الجهني الذي نتمنى له مزيدا من التوفيق. البطولة كانت ناجحة وترجمت العديد من مظاهر التطور الهائل في عالم الخيل العربية».

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