شراكة جوسدن- ديتوري.... في إجازة

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أعلن المدرب جون جوسدن أنه اتفق مع الفارس فرانكي ديتوري على أخذ «إجازة» على حد تعبيره، بعد اجتماع طارئ جمع الطرفين، يوم أمس، لبحث مستقبل شراكتهما في السباقات.

وأضاف جوسدن في بيان أصدره في وقت متأخر يوم الجمعة أنه لا ينوي تعيين فارس رئيسي جديد في الإسطبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفارس الإيطالي سوف يبقى صديقاً وزميلاً مقرباً، وجزءاً من العائلة.

ويأتي هذا القرار الذي اعتبرته بعض الصحف البريطانية بمثابة نهاية «دبلوماسية» للعلاقة، التي جمعت الطرفين، على ضوء الأداء الباهت، الذي قدمه الفارس الإيطالي في مهرجان «رويال آسكوت» الأسبوع الماضي، إذ لم يحقق سوى فوز واحد عبر «إنسبايرال»، التي توجت بلقب «كورونيشن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، بينما أضاع فرصة الفوز مع «سترادي فيرياس» في شوط «جولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى»، وتحقيق اللقب للمرة الرابعة لهذا الحصان، مما دفع المدرب جون جوسدن إلى توجيه انتقاد نادر إلى الفارس.

وارتفعت حدة الخلافات بين الجانبين، عندما قرر جوسدن وابنه وشريكه في التدريب ثادي الاستعانة بخدمات كل من الفارس جيمس دويل، الذي سيمتطي صهوة «صن راي ميجور» في سباق «كرايتريون ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، والفارس روبرت هافلين، الذي سيقود «ستويل» في شوط «فريد آرشر ستيكس» لمسافة 2400 متر «قوائم» على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا اليوم.

استبعاد الفكرة

وبدوره أكد الفارس فرانكي ديتوري أنه لا ينوي اعتزال سباقات الخيل على الأقل حتى نهاية العام 2023.

وأضاف في لقاء مع قناة «Racing TV» البريطانية: «لقد اجتمعت يوم أمس مع المدرب جون جوسدن وقررنا أخذ فترة «راحة»، ولكننا سوف نبقى أصدقاء، وأنا ممتن كثيراً لما قدمه لي في الماضي والحاضر».

وواصل قائلاً: «إنها بداية جديدة وسوف أرى ما هي الخطوات التالية في مسيرتي، إذ لم تشاهدوني أشارك هنا هذا الشهر، فهذا يعني أنني أشارك في بعض السباقات الخارجية، ولكني سوف أتواجد في سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، ومهرجان «جلوريوس جودوود»، وبالتأكيد سأواصل المشاركة هذا العام والعام المقبل ولكن بعدها لا أعلم».

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